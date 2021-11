Comuni, nei mini capoluoghi super aumenti per i politici. Ecco la mappa

COME CAMBIERÀ LA BUSTA PAGA Indennità attuali (lorde mensili) dei politici locali a confronto con quelle previste dalle legge di bilancio. In euro Loading...

Le conseguenze pratiche

Gli effetti sui tetti alle indennità sono sintetizzati nelle tabelle, e mostrano anche qualche imprevisto che avrà forse bisogno di correzione. Per i sindaci delle città maggiori si passa dai 7.019 euro previsti oggi come limite massimo ai 13.800 euro dei presidenti di Regione, con un aumento a regime del 97% (in pratica un raddoppio).

Nei capoluoghi più piccoli il balzo è anche più forte, fino al record del 160% in quelli con meno di 50mila abitanti come Vercelli, Lodi, Belluno, Isernia o Vibo Valentia per fare qualche esempio.

Se i Comuni non sono capoluogo, gli aumenti sono minori, fino al +33% degli enti più piccoli. Dove però i 1.659 euro previsti oggi come limite non sono quasi mai raggiunti, perché sono il frutto di un aumento deciso lo scorso anno solo per i mini-enti ma rimasto in genere teorico perché sottofinanziato.

Balza all’occhio il diverso trattamento che premia i piccoli Capoluoghi (+160%, appunto) con una generosità decisamente maggiore rispetto a quella rivolta a Comuni più grandi ma senza la “targa” della Provincia (+38%), come Sesto San Giovanni a Milano o Giugliano in Campania, per citare due casi.

È un effetto non voluto, un super-premio alla lotteria nato dalla divisione più rigida fra capoluoghi e non, prevista dalla nuova norma abbandonando la più lineare scala demografica attuale. In ogni caso, i Comuni dovranno metterci del loro: perché la spesa attuale per le indennità è 435 milioni all’anno, quindi il fondo statale copre un incremento del 50 per cento.