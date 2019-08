Ecco quanto guadagnano i dipendenti di Regioni, Comuni e Province

GUARDA IL VIDEO - Pubblica amministrazione: under 30 solo 14 dirigenti su 169mila

Il più “caro” è il dipendente regionale

La delibera segnala che nel 2017 la spesa media per dipendente regionale è di 34mila euro, a fronte di 27mila euro del dipendente comunale e di 28mila del provinciale. La spesa media per il personale dirigente è di 94mila euro nelle Regioni, 84mila nei Comuni e 103mila nelle Province. La Corte dei conti ricorda che la rilevazione riguarda un periodo in cui erano vigenti i vincoli sulla spesa di personale, che di recente hanno subito un allentamento mediante sblocco del turn over e introduzione di un sistema di reclutamento fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. Non è uniforme la distribuzione del personale sul territorio nazionale e si riscontrano punte di maggiore concentrazione in alcune aree territoriali.