Comuni rifiuti free, Campania quarta in classifica. Primo il Veneto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È un indicatore che dà l’idea dello stato di salute dell’economia circolare in un Paese. Raccolte differenziate di rifiuti porta a porta, impianti per l'avvio a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che valorizzano i materiali recuperati dalla differenziata. In Italia sono 590 i Comuni “rifiuti free”, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg. Non si arresta la crescita nel Sud, con la Campania che raggiunge la quarta posizione nella classifica generale. Nel Mezzogiorno d’Italia è boom di comuni “Ricicloni” (il 28,3% sul numero totale), anche se il primato resta del Nord (66,3%) con capofila il Veneto. Non decolla invece il Centro (5,4%).

La 29esima edizione di “Comuni ricicloni”

È la fotografia scattata dalla 29esima edizione “Comuni ricicloni”, lo storico dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. La premiazione Rifiuti Free è stata effettuata in occasione della seconda giornata dell’Eco-Forum a Roma. Ancora quattro i capoluoghi di provincia più meritevoli: Trento, Pordenone, Treviso e Belluno. Oltre a questi, rientrano nelle classifiche dei Comuni Rifiuti Free per Comuni oltre i 30mila abitanti: Carpi (MO), Castelfranco Emilia (MO), Misilmeri (PA), Bra (CN) e i comuni veneti di Montebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV), Conegliano (TV), Mira (VE) e San Donà di Piave (VE). «Il primo cantiere dell'economia circolare si deve realizzare nelle nostre case, con una buona raccolta differenziata e la riduzione di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica», sottolinea Giorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente.

Loading...

Liguria fanalino di coda

Rispetto alle Regioni, per percentuale Comuni Rifiuti Free, in vetta alla classifica il Veneto (26,8%), segue il Trentino-Alto Adige (20,9%), Friuli-Venezia Giulia (18,1%) e la Campania (14,7%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%. Per quanto concerne la speciale classifica “Cento di questi Consorzi”, per quelli sopra i 100.000 abitanti in vetta proprio il Veneto con il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, seguito dall'Emilia-Romagna con Aimag Spa. Per i consorzi sotto i 100.00 abitanti occupa le prime tre posizioni della classifica il Trentino-Alto Adige con Amambiente Spa, Asia Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale e Comunità della Val di Non.

Il confronto con le edizioni precedenti

L’edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, mete in evidenza che i “Comuni ricicloni” tornano all’incirca ai livelli dell’edizione 2020 (che premiava 598 amministrazioni comunali). Rispetto alla scorsa edizione trentatré virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta differenziata, dall'altro all’aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento (compreso tra 1 e 5 Kg/pro-capite/anno, con qualche punta intorno ai 10 Kg/pro-capite/anno).

La costante crescita del Sud

Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla classifica da ARPA Campania. Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).