Comuni sciolti per mafia: in Calabria e Campania il record di recidive

Settori

Dagli appalti pubblici, ai servizi, alla raccolta dei rifiuti sempre più spesso: i settori attraverso i quali avviene il condizionamento dei boss seguono l'evoluzione delle stesse mafie. Così nel tempo, ai comparti più classici, si sono affiancati anche casi di gestione dell'accoglienza dei migranti, degli impianti sportivi o delle concessioni balneari o del gioco d'azzardo. A San Giuseppe Vesuviano, ad esempio, parenti dei boss ricevevano ingiustamente i pacchi alimentari; a Surbo, alloggi di edilizia popolare; a Cirò Marina, c'era una «vera e propria immedesimazione organica» degli amministratori, scelti direttamente dai vertici della cosca locale; a Delianuova, era il sindaco ad invocare l'aiuto del clan.

Commissariamenti in corso - Attualmente, sono 40 gli enti sottoposti a gestione commissariale. E se in questi anni ci sono stati diversi Comuni sciolti per mafia anche nelle regioni del centro Nord (ma solo 10 in totale: uno in Lombardia. Uno in Emilia Romagna, come in Piemonte e Liguria; due in Lazio), al momento sono invece tutti distribuiti tra Calabria (22), Sicilia (9), Puglia (5) e Campania (4). Con la provincia di Reggio Calabria ad avere il primato, seguita da quella di Napoli. In prevalenza, si tratta di cittadine medio-grandi, con popolazione superiore ai 20mila abitanti. E molto spesso, si tratta di Comuni in situazioni di dissesto finanziario.

Annullamenti - Ma in quasi tre decenni di contrasto alle infiltrazioni dei clan dentro le amministrazioni, non sono mancati provvedimenti di scioglimenti, prima presi, poi annullati dai giudici amministrativi. E 45 sono state le ispezioni concluse con l'archiviazione. E c'è stato pure il caso del Comune di Villa San Giovanni, che per due volte (nel 2010 e nel 2018) ha visto prima decadere la propria amministrazione, poi quella decisione è stata cancellata.

Riflessioni

Insieme al rapporto, Avviso Pubblico raccoglie anche analisi e proposte di esperti, in una pubblicazione a cura di Simona Melorio (Altreconomia Edizioni). Riflessioni anche critiche nei confronti della norma, che ad esempio «non segue la geopolitica delle mafie e la loro espansione», scrive Isaia Sales. Visto che avviene molto più spesso al Sud che al Nord il ricorso allo scioglimento, a fronte di una conclamata e prolungata colonizzazione delle regioni settentrionali, soprattutto da parte della ‘ndrangheta. Così c'è anche chi richiama la proposta formulata dalla Commissione parlamentare antimafia, all'epoca della guida di Rosy Bindi, di una forma di «affiancamento dello Stato all'amministrazione in odore di mafia, più che scioglimento». E questo per riprendere lo spirito originario della norma, diventata invece «sempre più spesso una sanzione, piuttosto che un aiuto, una presa in carico dello Stato dei problemi di quella collettività».