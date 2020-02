Comuni, spesa sociale in crescita ma resta il gap tra Nord e Sud Gli ultimi dati Istat offrono diverse chiavi di lettura rispetto alle tendenze dell’economia sociale: crescono gli investimenti ma aumentano i divari di Gabriele Sepio

Spese per servizi sociali in crescita, ma resta il forte divario tra Nord e Sud. I dati Istat riferiti al 2017 e pubblicati martedì ci offrono diverse chiavi di lettura rispetto all’economia sociale italiana. Da un lato si registra positivamente una crescita degli investimenti degli enti locali per i servizi sociali. La spesa complessiva è di circa 7 miliardi di euro, più o meno lo 0,41% del Pil. Il che significa circa 116 euro per abitante.

Il confronto con l’Europa

Il dato aumenta di 177 milioni rispetto al 2016, con investimenti importanti specialmente per gli anziani e i disabili (dove aumenta del 4,7%). Rispetto all’Europa, la spesa sociale italiana non vanta però posizioni di rilievo, nonostante la spesa per le pensioni sfiori il 16% del Pil.

I destinatari

I principali destinatari della spesa sociale dei Comuni per il 2017 sono famiglie e minori, e anziani e persone con disabilità. L’area famiglia assorbe il 38% delle risorse e vede le regioni del Centro Italia tra le più virtuose (Lazio e Umbria in testa), con investimenti in particolare per asili nido e altri servizi educativi per la prima infanzia.

Investimenti in crescita

Va detto tuttavia che l’investimento pro capite in quest’ambito è in crescita anche per via del calo delle nascite. Il settore della disabilità è quello che fa segnare un salto più evidente. Dal 2003 la spesa annua è più che raddoppiata.

Positivo è certamente il fatto che una buona parte della spesa per la disabilità è legata a progetti di autonomia e di inclusione sociale e inserimento lavorativo, segno che il sistema si avvia verso nuove forme di sostegno per favorire l’autonomia delle persone disabili. La spesa degli anziani invece avanza nelle regioni del Centro e del Nord Est con un livello pro capite di 95 euro annui.