Comunicare per cooperare. Quando le norme sociali fanno la differenza

Nell'ambito del loro esperimento, mentre un gruppo di soggetti era posto davanti alla scelta tra cooperare e non cooperare in condizioni di anonimato, ad un secondo gruppo veniva posta la stessa scelta, ma a questi era consentito comunicare tra loro. Mentre nel primo trattamento si osserva il consueto decadimento del livello di cooperazione, una volta che si introduce la comunicazione le cose si modificano fino al punto che la contribuzione media al bene pubblico raggiunge livelli estremamente elevati.

Cos'è cambiato ora che i soggetti possono comunicare tra di loro? In un successivo esperimento, Olivier Bochet e Louis Putterman (“Not just babble: opening the black box of communication in a voluntary contribution experiment”. European Economic Review 53, pp. 309‒26, 2009) provano a verificare se la differenza nel comportamento osservato possa essere dovuta al ruolo delle promesse.

I due economisti danno ai loro partecipanti la possibilità di comunicare tra di loro, ma ad un gruppo viene consentito esplicitamente di formulare delle promesse circa il loro livello di investimento nel bene pubblico. I dati ottenuti, però, mostrano che in realtà l'effetto delle promesse non è statisticamente significativo. È la comunicazione, dunque, non tanto la possibilità di formulare promesse, a fare la differenza. Ma cos'è, dunque, questo “di più” che fa crescere la nostra disponibilità a cooperare quando è possibile comunicare?

Un indizio importante arriva da un altro esperimento, condotto, questa volta da Cristina Bicchieri e da Azi Lev-On (“Computer-mediated communication and cooperation in social dilemmas: an experimental analysis”. Politics, Philosophy & Economics 6, pp. 139–68, 2007).

Le conclusioni del loro studio sembrano mostrare che l'efficacia della comunicazione è legata non tanto alla possibilità di formulare delle promesse, come anche Bochet e Putterman avevano concluso, quando alla sua capacità di attivare quelle norme sociali che impongono il rispetto di quelle stesse promesse.