Comunicare la crisi: allo studio serve una voce sola, veloce e trasparente Le regole da applicare valgono sia in questi tempi di pandemia sia di fronte ad altri eventi straordinari come uno spin off, l’uscita di soci senior o la perdita di dati. Mai nascondere le criticità di Isabella Fusillo

L’emergenza sanitaria ha cambiato nel giro di pochi giorni l’organizzazione e la sostanza del lavoro di aziende e professionisti. Fra le varie attività anche quella della comunicazione ha subìto mutamenti profondi. Eppure le regole base di una buona comunicazione in tempi di crisi sono note da tempo e si applicano sia in tempo di pandemia sia nelle (per fortuna rare) occasioni di stress che si presentano nella vita degli studi professionali. Come uno spin off o l’uscita improvvisa dalle associazioni professionali di soci o professionisti senior, di data breach o leak di informazioni, di crisi finanziarie o di situazioni che screditano i vertici dello studio.

Le regole

La prima regola di base per comunicare in tempi di crisi sta nella parola chiave “gestione”. In occasione di emergenze si verifica un’enorme pressione sia sul lato emotivo che sul fronte temporale che comporta un’accelerazione improvvisa degli eventi e richiede decisioni e azioni in tempi inusuali per gli usi e le abitudini già acquisite.

Secondo passaggio fondamentale è la comprensione che una situazione di crisi non può essere ignorata nascondendo la “polvere sotto il tappeto”, ma necessita di un metodo e di una strategia che si attui innanzitutto a partire dalla comunicazione interna. È buona prassi, infatti, che i collaboratori dello studio siano informati su cosa sta accadendo e su quali sono i passi che il management dello studio intraprenderà per gestire la situazione di difficoltà.

Inoltre è indispensabile centralizzare la comunicazione: individuare un portavoce unico che sia autorevole e adotti un linguaggio chiaro, senza ambiguità e in grado di modulare il messaggio chiave attraverso diversi canali. Oltre alla chiarezza il fattore tempo è cruciale per dare risposte tempestive, ma anche – in alcuni casi – per attendere che ci sia certezza di ciò che viene comunicato.

I canali per comunicare

Fondamentali sono anche gli strumenti utilizzati per la comunicazione. Oggi lo studio professionale ha a disposizione una molteplicità di canali che vanno tutti presidiati e attivati con finalità differenti, ma che devono convergere in una strategia coerente e condivisa: dai social alle mail, dai comunicati stampa alla relazione con i media, dal telefono alla newsletter, ogni strumento può essere utile se gestito in maniera coordinata e, soprattutto, se è in grado di fornire feedback utili e indispensabili.