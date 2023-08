Comunicare il profumo, nuovo percorso formativo di Mouillettes & Co

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa c'è dentro ogni singolo flacone di profumo è una storia che solo chi possiede la conoscenza e un linguaggio appropriato è in grado di raccontare: stiamo, infatti, parlando di un prodotto invisibile, di cui ognuno ha un percepito molto personale, legato alle proprie memorie olfattive. Il ruolo attuale del profumo, quale vero e proprio mezzo di espressione e comunicazione del sé, richiede un nuovo ed elevato grado di consapevolezza per chi, di mestiere, decide di parlare, raccontare e vendere fragranze. Con queste premesse, Mouillettes & Co propone il nuovo percorso di formazione “Comunicare il profumo” che aiuti i futuri professionisti del settore - influencer e blogger, addetti alle vendite (commesso/a specializzato/a di profumeria) e rappresentanti di commercio – a porre le loro doti comunicative su solide basi di conoscenza: il giusto vocabolario olfattivo, la comprensione del senso dell'olfatto, la cultura del profumo, i gesti corretti per il suo utilizzo.

Il percorso è strutturato su un totale complessivo di 100 ore di lezione di cui una parte saranno tenute da esperti dei singoli settori: comunicazione e storytelling, tecniche di vendita, gestione commerciale. I partecipanti, che potranno essere accolti in numero limitato di cinque per indirizzo, saranno successivamente segnalati ad aziende del settore per un possibile inserimento nel mondo del lavoro. La data di inizio del percorso formativo è il 9 ottobre 2023: entro fine anno sono programmate le prime 72 ore di lezione, le rimanenti saranno in calendario nel 2024.

«In Mouillettes & Co crediamo molto nella necessità di ripristinare l'importanza e il fascino di queste professioni, talvolta sottovalutate o che si pensa siano alla portata di tutti - commenta Emanuela Rupi, presidente di Mouillettes & Co, commenta -. Si tratta di mestieri che non tutti sono in grado di svolgere in maniera esemplare e distintiva. Ognuno di questi ruoli professionali ha la grande responsabilità di parlare di un prodotto che ha richiesto il lavoro di una lunga filiera e che porta con sé la storia di un marchio».