Comunicato del Cdr

E noi ribadiamo con forza la necessità che la testata, in questo caso, sia rappresentata dal direttore o dal collega del Sole 24 Ore che quotidianamente segue la presidenza del Consiglio.

Serve a poco appellarsi alla difesa delle professionalità interne, se poi queste professionalità non vengono usate, quando c’è la possibilità di farlo.

Il nostro lavoro è basato sulla specificità delle competenze e su una conoscenza assoluta delle materie di cui si occupano tutti i colleghi del Sole 24 Ore ed è inaccettabile che a questo principio si faccia eccezione.

Ancora più inaccettabile è il fatto che i nostri collaboratori, in questi giorni, non siano trattati tutto allo stesso modo. Se alcuni hanno l’onore di intervistare il primo ministro, altri si vedono tagliare i compensi, senza alcun preavviso e senza alcun tipo di contraddittorio.

Poche settimane fa, infatti, una mail della nostra segreteria di redazione comunicava ai nostri collaboratori, che “a partire dal 10 agosto l’importo a lei riconosciuto sarà ridotto del 20%”. È un taglio particolarmente odioso perché applicato su importi già bassissimi e in maniera orizzontale, per usare un gergo caro ai nostri lettori: colpisce cioè tutti, senza distinzioni. Ma è ancora più odioso perché non guarda alla qualità del nostro prodotto. Se, infatti, l’azienda dedica energie e risorse ad attività ed eventi, rilevanti ma non centrali per un gruppo editoriale, come i corsi di formazione o il festival di Trento, ha totalmente abbandonato la strada degli investimenti sul fronte editoriale, sul quale non si registrano da tempo nuove iniziative, nuove idee o sussulti di alcun tipo, con l’esclusione (in modo molto significativo) di mosse estemporanee come la riorganizzazione di Radio 24.