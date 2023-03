Comunicato del Comitato di redazione del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Care lettrici, cari lettori,

ancora una volta, quindi con l’aggravante della recidiva, sul Sole 24 Ore di domenica 26 marzo sono state pubblicate 4 pagine di Focus China. Già a dicembre e in un recente passato, in rappresentanza della redazione, ci lamentammo per forme e contenuti. Dove, quanto alle prime, si ripropone il modello assai ambiguo del redazionale, senza rendere evidente che si tratta di una comunicazione pubblicitaria (quanti di voi lettrici e lettori sanno che 24 Ore System è la concessionaria pubblicitaria del gruppo?), e dove, ad accrescere l’opacità, il committente non è chiaramente identificato.

Più gravi ancora però sono i contenuti (ricordiamo che anche sulla pubblicità è doveroso un controllo editoriale), rispetto ai quali sono eloquenti i titoli che si succedono nelle pagine: si va da “Nel 2022 il pil cinese ha toccato un nuovo record”, a “Le imprese straniere puntano ancora sugli investimenti in Cina” per atterrare con un significativo “La Cina, un hotspot per gli investimenti stranieri”. Insomma, pura propaganda per attrarre investimenti dall’Italia verso la Cina. E tuttavia una propaganda che giudichiamo inqualificabile, visto che mette le pagine del giornale a disposizione di un sistema economico e di uno Stato (la permeabilità, se non l’identità, tra l’uno e l’altro è assoluta) che si caratterizzano piuttosto per l’assenza degli elementi base di una democrazia.

In altre parole, Il Sole 24 Ore si è prestato a battere la grancassa per una dittatura, che alla tradizionale assenza di pluralismo politico, di libertà di opinione e di espressione, di rispetto per le minoranze, è oltretutto oggi sempre più arroccata in politica estera su un sostegno filoputiniano.

Di più. Alla redazione era stata assicurata una comunicazione preventiva sulla pubblicazione, in maniera da offrirle la possibilità di intervenire tempestivamente. Un impegno ovviamente disatteso.

A un’azienda che si pretende inclusiva e sostenibile, a un’azienda che in queste ore richiama la redazione alla considerazione degli interessi “morali e materiali” del gruppo Sole 24 Ore anche nell’assunzione di incarichi esterni extragiornalistici (!), chiediamo di conoscere quali sono gli interessi morali sottesi alla (ennesima) pubblicazione delle 4 pagine del Focus China. Quelli materiali temiamo di intuirli. Purtroppo.