Comunicato sindacale Gli interventi del Comitato di redazione nella assemblea degli azionisti del Sole 24 Ore del 29 aprile, con oggetto i due punti all’ordine del giorno: il bilancio 2019 e la politica di remunerazione dei manager. In coda la replica dell’azienda

Questi i testi degli interventi del Comitato di redazione nella assemblea degli azionisti del 29 aprile con oggetto i due punti all’ordine del giorno: il bilancio 2019 e la politica di remunerazione.

Il mondo di ieri e quello di oggi. Il bilancio del 2019 e il presente e le prospettive future. Nel mondo di ieri, conti ancora critici, sia pure in miglioramento; segnali di recupero, anche se tutti da consolidare, fondati su un recupero di marginalità determinata in via pressoché esclusiva dal taglio dei costi; aree di business in difficoltà vuoi congiunturale vuoi ricorrente. E tra queste, a preoccupare più di altre per la sua storica centralità nell’economia del gruppo, il tax and legal con ricavi in forte caduta da troppo tempo a questa parte.

Nel mondo di ieri, un’area editoriale che contiene il calo dei ricavi e sostiene la marginalità del gruppo in maniera non banale, limitando le perdite sia sul fronte della diffusione, sia su quello della raccolta pubblicitaria.

A soffrire, però, in termini generali, è soprattutto e ormai da troppo tempo il fronte dei ricavi. Si sarebbe ingenerosi nel non riconoscere le difficoltà dell’editoria, di tutto un settore la cui crisi è purtroppo assai risalente. E tuttavia, non si può non ricordare la fatica estrema con la quale si sta risalendo dal baratro di un possibile fallimento. Ed è solo grazie al lavoro di tutti i dipendenti del gruppo, dai giornalisti ai colleghi poligrafici e grafici, e a un modesto innesto di liquidità, che la situazione non è precipitata. Ancora però si fanno i conti con gli effetti delle scelte scellerate del passato. Solo un esempio: l’impatto sui costi fissi dell’affitto dell’attuale sede milanese, che ha reso indifferibile un problematico trasloco in periferia.

Un managemen,t che era stato presentato come protagonista di una svolta che avrebbe condotto a invertire l’antica decrescita tutt’altro che felice, ha più volte aggiornato al ribasso il piano industriale e puntato sulla riduzione dei costi per potere stare a galla. Così fan tutti, si dirà; però si sperava di potere fare diversamente e anche un po’ meglio.