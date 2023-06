Comunicato sindacale del Comitato di redazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel novembre 2021 così scrivevamo in una mail alla direzione rimasta senza esiti:

Ciao direttore, come avrai letto, dalle notizie di queste ore risulta che il nostro collaboratore, Marcello Minenna è attualmente indagato dalla procura di Roma per abuso d'ufficio.

In casi simili, anche nel recente passato, abbiamo sempre adottato una linea di prudenza, a tutela della credibilità della nostra testata: crediamo che anche questa volta sarebbe opportuno seguirla.

Ti chiediamo, quindi, di valutare la sospensione della collaborazione di Minenna, in attesa che la vicenda venga chiarita.

Ieri Marcello Minenna è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì. Il reato contestato è la corruzione. A Marcello Minenna, che ha proseguito in questi anni la sua collaborazione con Il Sole 24 Ore (ancora quattro giorni fa un suo articolo era ospitato come sempre in prima pagina), auguriamo sinceramente di chiarire la propria posizione nel più breve tempo possibile.

Al direttore torniamo a chiedere, questa volta pubblicamente, la sospensione della collaborazione. In questione infatti non c'è un atteggiamento rispetto alle politiche della giustizia e alle singole indagini che continuiamo a interpretare come garantista, quanto piuttosto la reputazione della testata e di tutta la redazione. Tema che dovrebbe stare tanto più a cuore ad un'azienda che da tempo richiama, peraltro del tutto impropriamente, i giornalisti al rispetto degli interessi morali e materiali della società.

Il Cdr