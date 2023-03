Comunicato sindacale del Comitato di redazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

È di queste ore la notizia del ritorno all’utile del gruppo Sole 24 Ore nel corso del 2022, 500mila euro al lordo delle poste straordinarie, 1,4 milioni al netto. Un risultato faticosamente raggiunto dopo anni di perdite, svalutazioni, ricapitalizzazione e vicende giudiziarie; un risultato rispetto al quale meglio sarebbe esprimere una cauta soddisfazione, piuttosto che trionfalismo.

E tuttavia non possiamo non ricordare che il passaggio a un gracile segno positivo è stato ottenuto anche grazie ad anni di taglio del costo del lavoro, compresi il 2022 e il 2023, in tutte le sue forme, strutturali, con i prepensionamenti, e temporanee (queste ultime in realtà ormai in corso da molto tempo), con la cassa integrazione e i contratti di solidarietà. Misure che hanno investito tutto il personale del gruppo.

Della comunicazione della nuova amministratrice delegata vogliamo sottolineare l'avvenuto “cambio di passo” e ci auguriamo che sia finalmente conclusa la stagione dei tagli per tornare a un confronto sindacale vero, concentrato su investimenti e prospettive di crescita per il business caratteristico, l’informazione.

Il Comitato di redazione del Sole 24 Ore