Comunicato sindacale dei Cdr del Sole 24 Ore, Radiocor Plus e Radio24

Adesso si apre, si deve aprire, una stagione diversa, di crescita e sviluppo. Al Sole 24 Ore come nel Paese. Dove un gruppo editoriale che ha nel suo dna l’attenzione privilegiata ai temi dell’economia, della finanza, del diritto, dovrà dimostrare sul campo di essere in grado di raccontare un momento realmente unico, dopo avere garantito un’informazione puntuale anche nei lunghi mesi dell’emergenza.

Per farlo dovrà, dovremo, avere la capacità di coniugare la fedeltà alla nostra tradizione con la preparazione nel capire il presente, per poi poterlo spiegare. Il tema del digitale, da troppo tempo stantio argomento di discussione, deve essere finalmente centrale, gli investimenti devono essere coerenti con questa priorità, l’organizzazione, i flussi di lavoro, le architetture redazionali non possono essere, come in larga parte avviene tuttora, tarate su modelli di fatto anacronistici. Il valore aggiunto che abbiamo creato, stiamo creando e creeremo dovrà poi essere messo a profitto da piani editoriali efficaci.

In tutto questo e, per chiudere, non possiamo che sottolineare la necessità di un ritorno a un clima più disteso di relazioni sindacali. Non è questo ovviamente il contesto per richieste e rivendicazioni, risentimenti e accuse; tuttavia, torniamo a ripetere che in un’azienda editoriale dove il vero capitale è quello umano, la collaborazione, e non il conflitto permanente, è elemento determinante per la crescita.

Sulle politiche di remunerazione

Ancora una volta, come negli anni scorsi, ci troviamo a esprimere voto contrario alla politica di remunerazione delineata dalla relazione che ci prepariamo a votare. E questo, nonostante alcuni elementi positivi.

Anche quest’anno, infatti, le politiche retributive applicabili dal Sole 24 Ore nel corso del 2021 confermano un’incidenza molto importante delle parti variabili di remunerazione dei vertici aziendali. Si tratta di componenti che riguardano sia il breve che il medio/lungo termine e per le quali, ancora una volta, non vengono individuati degli elementi quantitativi chiari e trasparenti. Non è chiaro, dalla lettura della relazione, quali siano gli obiettivi in linea con il piano industriale che premieranno le diverse funzioni. Premi che, peraltro, potrebbero raggiungere un valore molto importante nel prossimo anno.