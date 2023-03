Comunità energetiche, ecco la mappa dei progetti nelle principali città italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avanti in città come Milano, Roma, Firenze, con la sorpresa Palermo. Indietro invece in aree come Napoli. È la fotografia del panorama italiano per quanto riguarda le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), cioè le forme di autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. I vantaggi sono tanti: dal risparmio in bolletta alla riduzione di inquinamento ed emissioni, come chiede anche l’Europa. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista al Sole 24 Ore, ha detto di voler puntare «alla nascita di 15mila comunità energetiche». Fratin ha provato a recuperare i (tanti) ritardi accumulati nei mesi scorsi con la proposta di decreto che mira appunto a incentivare le comunità energetiche e in cui si attende però il via libera della Commissione europea per la definitiva entrata in vigore.

Nel frattempo le grandi città si stanno organizzando con progetti che attendono solo di essere realizzati. E per le piccole, fino ai 5mila abitanti, è pronto un bando Pnrr da 2,2 miliardi di euro proprio sulle Cer. Nonostante una crescita delle Comunità energetiche, come si sottolinea da Legambiente, «i numeri sono ancora insufficienti» tanto che il presidente Stefano Ciafani dice che «i decreti che mancano fermano gli investimenti».

Il Nord Italia

A Milano sono due le comunità energetiche che dovrebbero nascere in seguito all’ok della Commissione Ue: «La prima comunità energetica potrebbe nascere alla Ghisolfa, alla scuola Rinnovata Pizzigoni – ha dichiarato l’assessore all’ambiente del Comune di Milano Elena Grandi –. Siamo partiti poi con un progetto di Cer nella zona di Chiaravalle, area che comprende un cimitero, una scuola, case: in quel caso potremmo usare anche bandi regionali».

Le idee, dunque, ci sono ma come ha ribadito Grandi «mancano i decreti attuativi e questo ci blocca tantissimo».

A Torino il Comune ha avviato un percorso per mappare gli edifici e capire dove è possibile inserire gli impianti di produzione energetica. L’amministrazione si sta preparando alla creazione delle Cer e anche il Consiglio comunale ha presentato diversi atti in questo senso, facendo anche alcune proposte legate alle scuole, per poter realizzare le Cer proprio negli istituti scolastici. «Una delle Comunità energetiche interesserà la zona di Mirafiori Sud – ha dichiarato l’assessore alle politiche per l’ambiente e per l’energia del Comune di Torino Chiara Foglietta –. Studieremo poi concessioni ad hoc, cioè andremo a definire come destinare superfici specifiche ai privati per realizzare impianti fotovoltaici».