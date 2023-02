Comunità energetiche: impianti ammessi, spese finanziabili e requisiti, ecco come si accede a incentivi e aiuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha notificato nei giorni scorsi a Bruxelles il decreto che punta a promuovere l’ulteriore diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) attraverso l’introduzione di nuovi sostegni per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. In una intervista rilasciata al Sole 24 Ore venerdì 24 febbraio, il titolare del Mase ha spiegato che con il provvedimento si punta a dare il via a 15mila comunità energetiche. «Ho fiducia negli italiani che, sono convinto, sapranno cogliere questa grande opportunità». La misura copre tutte le tecnologie rinnovabili: dal fotovoltaico all’eolico, dall’idroelettrico alle biomasse. Ecco in dodici domande e risposte cosa c’è da sapere per accedere ai nuovi sostegni.

1) Cosa prevede il decreto?

Il testo comprende due misure distinte: da un lato, un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una premialità per l'autoconsumo e tariffe distinte per fasce di potenza. Dall'altro, uno stanziamento del Pnrr di 2 miliardi e 200 milioni per il finanziamento a fondo perduto fino al 40% dei costi di realizzazione di un nuovo impianto o di potenziamento di un impianto esistente nel territorio di comuni fino a 5mila abitanti.

2) Chi può accedere agli incentivi?

Gli incentivi si applicano agli impianti di potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 megawatt. Non è invece consentito l’accesso ai sostegni alle imprese in difficoltà secondo la definizione fornita dalla Commissione Europea nella normativa sugli aiuti di Stato (vale a dire un’impresa che, in assenza di un intervento dello

Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine). L’accesso agli incentivi è vietato anche ai soggetti che siano sottoposti a cause di divieto, decadenza o sospensione per effetto di misure di prevenzione.

3) A quanto ammonta la tariffa incentivante?

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni. Per i potenziamenti gli incentivi si applicano solo per la nuova sezione dell’impianto riconducibile all’intervento di potenziamento nel limite di un megawatt. Ci sono tre fasce di incentivi: per gli impianti di potenza fino a 600 kilowatt, la tariffa è composto da un fisso di 60 euro per megawattora più una parte variabile che non può superare i 100 euro per MWh; per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, il fisso è di 70 euro più un premio che non può andare oltre i 110 euro per MW; infine, per gli impianti sotto o pari ai 200 kilowatt, il fisso è di 80 euro più una tariffa premio non superiore ai 120 euro per megawattora.

4) È previsto un fattore di correzione per la tariffa premio?

Sì e varia in base all’area geografica: 4 euro per megawattora in più per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) e 10 euro per MWh in più per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombadia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto). Ovviamente, chiarisce il decreto, nei casi in cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante subirà una decurtazione.