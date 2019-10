Comunità più forti per ricostruire il capitale sociale

Come dice Luciano Gualzetti della Caritas Ambrosiana, le persone che si avvicinano ai centri di ascolto «hanno bisogno di credere, o di tornare a credere, in sé e negli altri». Perciò il pacco alimentare è certo un aiuto concreto, ma ciò che conta è il gesto di un dono che non umilia, ma è capace di generare fiducia. Dono, fiducia, empatia, sono pratiche che rimandano ai microcosmi comunitari, segno che è nella dimensione di prossimità che si può provare a ripartire con qualche probabilità di successo in più.

Ce lo ricordano anche i tre recenti Nobel per l’Economia Esther Duflo, Abhijit Banerjee e Michael Kremer premiati per i loro studi sui beni relazionali, per l’avere dimostrato sul campo che l’esclusione si combatte con le pratiche concrete fatte di piccoli passi, che la povertà non è tanto questione di redditi quanto di capitali in capo alle persone (educazione, formazione, relazioni) e alle comunità locali. Parrebbe conseguenza logica di buonsenso, che le politiche pubbliche finalizzate ad agire sulle povertà contribuissero a stimolare l’attivazione di circuiti generativi di matrice comunitaria, quella che io chiamo comunità di cura che si fa operosa.

Forse più che di navigator ci sarebbe bisogno di operatori di comunità, tenendo inoltre presente che non è solo una questione di economia sommersa, ma di società dove tanti sono i sommersi e pochi i salvati. La comunità di cura, che comprende i centri di ascolto Caritas così come le fondazioni comunitarie passando per la scuola e il sociosanitario pubblico, rappresentano un asset fondamentale da connettere con la comunità operosa dell’impresa e del lavoro, incluse le relative rappresentanze. Interessante in questo senso il dibattito intorno alla figura del sindacalista di strada e di comunità per dare voce agli invisibili.

La fiducia non si impone dall’alto, ma si costruisce partendo dalle pietre di scarto per ricostruire capitale sociale e fiducia, che più circolano, più crescono in modo esponenziale, il che rende più ricchi tutti: persone, comunità, imprese, territori.