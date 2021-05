Con il 110% si può anche sostituire l’ascensore, se troppo piccolo

2' di lettura

La domanda. Stiamo per iniziare i lavori per la coibentazione del condominio, dal momento che riusciremo a ottenere il salto di due classi energetiche. È possibile fruire del 110% per la sostituzione dell’attuale ascensore, tenendo conto che non consente l’accesso

di una carrozzina per disabili e che nel condominio abitano molte persone ultrasessantacinquenni?

E.C. - Torino

La risposta. La risposta è positiva. L’articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020 stabilisce, infatti, che l’aliquota del 110% si applica anche «agli interventi previsti dall’articolo 16–bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1», e cioè, tra l’altro, al cappotto termico indicato nel quesito. Si fa presente che gli interventi ex articolo 16–bis, comma 1, lettera e, del Tuir (Dpr 917/1986) sono quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di qualsiasi strumento che,

attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap. Infine, si segnala che l’agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2020, a pagina 270, ha chiarito che le opere finalizzate all’abbattimento delle barriere

architettoniche, ex articolo 16–bis, comma 1, lettera e, del Tuir, «si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio (...) il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (circolare del ministero delle Finanze 57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4)».

