Acquistare casa in Italia: Torino è la città più accessibile, Milano la meno

Con uno stipendio di 1.500 euro e un mutuo di 30 anni all’80%, se si sceglie un immobile ristrutturato è possibile acquistare un monolocale in tutte le città, ad eccezione di Torino, dove ci si può permettere l’acquisto anche di un trilocale. Più vantaggiosa risulta la scelta di un immobile da ristrutturare in periferia: a Milano ci si può permettere 14 mq in più rispetto al centro, a Roma la differenza è di 27 mq. Il capoluogo lombardo resta il meno accessibile, Torino quella dove è possibile acquistare più metri quadri in assoluto



È l’analisi condotta da Casavo per capire che tipo di casa ci si può permettere di comprare oggi nelle principali città italiane, considerando due scenari di reddito medio mensile: 1.500 euro e 2.500 euro netti.

Se lo stipendio è di 1500 euro

Con uno stipendio di 1.500 euro al mese e un mutuo di 30 anni all'80% , è possibile acquistare un monolocale ristrutturato in centro a Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna: quello che cambia tra le diverse città è la grandezza dell'appartamento, si va dai 20 mq di Milano ai 43mq di Torino. In semicentro e in periferia è possibile acquistare un monolocale (con metrature più ampie rispetto al centro) in tutte le città, tranne a Torino, dove il potere d'acquisto aumenta ed è l'unica città dove è possibile comprare un bilocale o trilocale. Per un immobile ristrutturato in periferia, a Milano si possono avere 14 mq in più rispetto al centro, mentre a Roma la differenza è di 27 mq, quasi il doppio rispetto al capoluogo lombardo



In caso di immobile da ristrutturare, Torino si conferma la città migliore: l'acquirente può infatti permettersi un bilocale da 57 mq in centro, un trilocale da 88 mq in semicentro e un quadrilocale da 108 mq in periferia. Questo scenario di acquisto risulta particolarmente vantaggioso anche nelle città di Bologna e Roma, dove in periferia è possibile acquistare dei bilocali rispettivamente di 51 e 59 mq. Poco significativa invece la differenza a Milano, dove la scelta di un immobile da ristrutturare non regala metrature più generose, nemmeno in periferia.

Se lo stipendio è di 2500 euro

Con uno stipendio di 2.500 euro e considerando sempre la stipula di un mutuo di 30 anni all’80% , in caso si volesse acquistare un immobile ristrutturato in centro, a Milano e a Roma è possibile acquistare un monolocale, a Firenze e Bologna un bilocale, mentre a Torino un trilocale.

Con le stesse condizioni, in periferia l’acquirente può permettersi un bilocale di 56 mq a Milano (quasi raddoppiando così i metri quadri rispetto a un monolocale in centro), oppure un trilocale a Firenze, Bologna e Roma, mentre a Torino può comprare un quadrilocale da 136 mq.