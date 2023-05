Con 31 modelli Hyundai punta al terzo posto in classifica EV

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Hyundai annuncia un nuovo piano di investimenti che mira a raggiungere la top 3 mondiale per i veicoli elettrici, grazie alle vendite dei modelli elettrici firmati Hyundai, Kia e Genesis con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una gamma totale di 31 modelli elettrici e incrementare la produzione annuale di auto elettriche: in Corea raggiungere i 1,51 milioni e il volume globale a 3,64 milioni.

L’investimento è di 18 miliardi di dollari per il mercato nazionale al fine di migliorare l’ecosistema coreano dei veicoli elettrici e a rafforzare il suo ruolo centrale nell’innovazione dell’industria automobilistica mondiale.

Le aree di investimento riguarderebbero l’ampliamento dei poli produttivi Kia già presenti nonché la realizzazione di uno nuovo per veicoli leggeri. A questo si aggiunge anche l’investimento in ricerca e sviluppo e nella realizzazione di una nuova piattaforma che sarà la base per la prossima generazione di veicoli elettrici. A supporto della diffusione degli EV, il gruppo ha deciso di investire anche nella realizzazione di un’infrastruttura di ricarica. Infine, il gruppo pensa a potenziare il rapporto con fornitori per svolgere un ruolo di primo piano nell’accelerare la transizione verso l’elettrificazione dell’industria dei ricambi auto.