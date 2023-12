Con 40 domande proviamo a interrogare la realtà e i cambiamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Duemila volte Domenica e più: come raccontare quarant’anni dell’inserto culturale del Sole 24 Ore senza tradirlo? Le pagine nate sotto la direzione di Gianni Locatelli e la cura e l’inventiva di Lodovico Besozzi sono state trasformate negli anni dai vari responsabili che si sono succeduti (Armando Torno, Riccardo Chiaberge, Armando Massarenti, Giovanni Santambrogio, Alfredo Sessa, Marco Carminati) e che hanno voluto dare una loro impronta; vi hanno contribuito centinaia di collaboratori, con il loro portato di conoscenza e sensibilità. E intorno il mondo è cambiato e, con esso, naturalmente, anche il giornale.

Per la campagna con cui il Gruppo Sole 24 Ore ha deciso di celebrare l’anniversario si è scelta come location la Stazione Centrale di Milano: un’occasione straordinaria per parlare a un pubblico variegato, ben più ampio di chi dell’acquisto della Domenica ha fatto un rito settimanale, ma necessariamente distratto.

Era obbligatorio fare una sintesi radicale. Andare agli inizi e provare a individuare un tratto distintivo rimasto tale fino a oggi. Un concetto che al contempo fosse semplice da comunicare e capace di catturare la complessità della Domenica.

Ai suoi esordi infatti l’inserto si è distinto per aver rotto gli argini della tradizione delle terze pagine, aprendo lo sguardo a temi poco ortodossi: accanto agli argomenti consueti hanno così trovato spazio l’economia, la scienza, il costume, il design, la grafica, la moda, la cultura digitale… Un ventaglio che è andato via via ampliandosi, assecondando gli impulsi della realtà. Ciascun argomento svolto sotto la cura di una redazione appassionata (oggi composta da Francesca Barbiero, Stefano Biolchini, Cristina Battocletti, Maria Luisa Colledani,

Eliana Di Caro, Lara Ricci e Stefano Salis): tra loro all’inizio, oltre ai già citati, Anna Detheridge, che ha portato un afflato internazionale e un formidabile intuito per la contemporaneità e, per vent’anni, anche chi qui scrive. L’estro di Alfonso Galli (poi Cristiana Acquati e, oggi, di Francesco Narracci, con Madda Paternoster), ha fino a non molti anni fa curato la grafica, facendosi interprete visivo dell’ambizione di dare a ciascun argomento trattato pari dignità, scardinando l’idea di una cultura alta e una cultura bassa.

A tenere insieme tutto, una domanda: cos’è la cultura? Perché la Domenica potesse essere concepita in modo da abbracciare tematiche tante diverse, a questa domanda non ha risposto in chiave disciplinare. Ha inteso piuttosto la cultura come un interrogarsi sulla realtà, proponendo chiavi di lettura che aiutassero a riflettere, a orientarsi, a decidere. Ed è questo approccio aperto e idealmente senza pregiudizi, che ancora oggi caratterizza l’inserto e che si è voluto celebrare in occasione dell’anniversario.