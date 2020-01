Con il 730 rimborsi sprint agli eredi I successori potranno presentare il modello (anche precompilato) entro il 23 luglio ottenendo eventuali crediti entro 6 mesi a patto che il defunto non avesse la partita Iva di Luca De Stefani

3' di lettura

Il rimborso fiscale agli eredi prenota una corsia accelerata nel 2020 grazie al modello 730. È la principale ricaduta pratica del fatto che da quest’anno (cioè dal modello 730/2020 relativo ai redditi del 2019) gli eredi di persone decedute possono usare il modello 730 al posto del modello Redditi PF. La novità interessa gli eredi di persone decedute nel 2019 o, comunque, entro il prossimo 23 luglio (data di scadenza della presentazione del modello semplificato). A patto, naturalmente, che il soggetto deceduto non fosse un soggetto obbligato a presentare il modello Redditi PF, ad esempio perché aveva una partita Iva (pensiamo a imprenditori individuali, ma anche pensionati che facevano ancora la libera professione): in queste ipotesi l’erede non può fare a meno del modello Redditi PF, così come nei casi in cui il decesso si verifica dopo il 23 luglio 2020.

Attenzione: il 730 conviene sempre se il risultato finale è un credito, in quanto il rimborso avverrà entro la fine di gennaio 2021, mentre con il modello Redditi PF i tempi sono solitamente più lunghi. Se si chiude la dichiarazione a debito, invece, il vantaggio a usare il 730 c’è solo per i decessi avvenuti dopo il prossimo 28 febbraio, perché solo in questo caso il pagamento slitta al 30 dicembre 2020, rispetto al 30 giugno “ordinario” (previsto comunque per chi presenta il modello Redditi).

Come presentare il modello

Il 730 può essere presentato in vari modi:

direttamente alle Entrate, in via telematica, tramite il portale di Fisconline;