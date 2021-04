Con Allfunds i fondi online sbarcano su Euronext

3' di lettura

Allfunds il maggiore distributore di fondi a livello globale con masse superiori a 1,2 trilioni di euro, il prossimo 23 aprile debutterà su Euronext alla Borsa di Amsterdam. La forchetta di prezzo va da 10,50 e 12 euro per azione, che implica una capitalizzazione di mercato compresa da 6,6 e 7,6 miliardi. L’operazione riguarderà il 26% del capitale con un'opzione di ampliamento che potrebbe portarla fino al 29,9%. A vendere saranno i quattro azionisti:il fondo di private equity Usa Hellman & Friedman che controlla il 40,67% del capitale, il fondo sovrano Gic (22,9%), Bnp Paribas (22,5%) e Credit Suisse (13,95%).

I dettagli dell’operazione di Ipo

L'offerta, che inizia oggi, non prevede alcuna offerta iniziale al pubblico perché ha gia' ottenuto le prenotazioni di alcuni principali investitori istituzionali. Si sono fatti avanti e hanno messo nero su bianco i loro impegni BlackRock, Jupiter, Mawer, Lazard e Janus Henderson Investors. Questi hanno raggiunto un accordo come investitori-chiave per l'acquisto di azioni per un importo complessivo di 850 milioni di euro. BlackRock si e' impegnato per 250 milioni di euro, Jupiter per 200 milioni, Mawer per 160 milioni, Lazard e Janus Henderson per 120 milioni.

Loading...

Con l'Ipo saranno collocate 163.650.850 azioni della società, a cui potranno aggiungersene altre 24.547.628 se verrà esercitata la “over allotment option”. In quest’ultimo caso il valore dell'offerta sarà tra 2 e 2,3 miliardi di euro.

Un canale dove acquistare online 100mila fondi

Creata nel 2000, oggi Allfunds offre la più grande rete di distribuzione di fondi a livello globale e l'accesso al più grande universo mondiale di fondi comuni di investimento ed Etf con circa 100.000 fondi di 1.960 diverse case. Il gruppo ha anche accesso a una rete di circa 1.500 distributori domiciliati in 59 Paesi (banche retail, banche private, banche d'investimento, assicurazioni vita, fondi pensione, società di intermediazione mobiliare, depositarie e realtà della consulenza finanziaria indipendente). Al 31 dicembre 2020, il gruppo aveva oltre 1,2 trilioni di masse sulla piattaforma Allfunds, a fronte di 370 milioni di euro di ricavi, 263 milioni di euro di Ebitda rettificato e un margine Ebitda rettificato del 71% su base proforma 2020.

Leader nel wealth tech

Allfunds è anche una delle società leader mondiali nel settore wealthtech con un'offerta di servizi che include dati e analisi, strumenti di portfolio e reporting, ricerca e servizi di regolamentazione. Di fatto è una delle principali piattaforme B2B WealthTech a livello mondiale che connette Società di Gestione e i distributori. Gestisce una piattaforma ad architettura aperta che fornisce un marketplace e soluzioni digitali volte a far incontrare la domanda di prodotti di gestione patrimoniale da parte dei distributori con l'offerta di tali prodotti da parte delle case di gestione. La piattaforma Allfunds fornisce servizi di distribuzione, negoziazione, custodia e amministrazione, consentendo l'accesso automatizzato a un'ampia gamma di fondi, spaziando tra strategie attive e passive, che comprendono fondi azionari, obbligazionari, multi-asset, fondi alternativi ed Etf.