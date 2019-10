Con l'app Nissan Charge è semplice ricaricare gli EV in viaggio

1' di lettura

Nissan lancia una nuova app per la ricarica dei veicoli elettrici, Nissan Charge, ideata per rendere ancora più semplice l'esperienza di ricarica dell'utente. Creata in collaborazione con Plugsurfing, il primo provider europeo di servizi per la mobilità elettrica, Nissan Charge consente ai proprietari di veicoli Leaf di localizzare e accedere con una semplice registrazione a una rete di oltre 100.000 stazioni di ricarica in tutta Europa, per una comodità totale di ricarica. Disponibile per tutte le Leaf, nuove e usate, Nissan Charge consente di ricercare il punto di ricarica più adatto con un'app dedicata per smartphone Apple e Android. La ricerca può essere eseguita per modello, velocità di ricarica e sistemi di accesso, localizzando rapidamente la migliore postazione. Gli utenti possono utilizzare l'app come navigatore e, per le stazioni compatibili, avviare o interrompere il servizio di ricarica da remoto tramite smartphone o PC. L'app Nissan Charge è anche in grado di individuare i punti di ricarica presso i concessionari e i partner Nissan, dove l'esperienza di ricarica dei veicoli elettrici offre maggiore facilità di accesso e tariffe concorrenziali.

Progettata come fulcro della comunità di veicoli elettrici in continua crescita, Nissan Charge mette a disposizione la possibilità di commentare e valutare la qualità delle stazioni di ricarica per gli altri utenti.