Con i baby boomer in pensione il sistema previdenziale tremerà

L'esempio più importante è la Cina, dove l'indice passerà dal 17% al 44%. Nei paesi industrializzati, il principale motivo di preoccupazione è invece il livello assoluto dell'indice di dipendenza degli anziani, che raggiungerà il 51% nell'Europa occidentale.



Questo andamento viene registrato nel primo pilastro dell'indicatore API, chiamato “punto di partenza”, che combina il cambiamento demografico e la situazione di finanza pubblica (margine di manovra finanziario). Non sorprende che molti paesi emergenti in Africa o in Asia abbiano punteggi ancora abbastanza buoni, in quanto la popolazione è ancora giovane, e i deficit e il debito pubblico sono abbastanza contenuti. Per contro, molti paesi europei come l'Italia e il Portogallo presentano la situazione peggiore: popolazione anziana ed elevato indebitamento.

“Per la maggior parte dei paesi industrializzati”, dice Michaela Grimm, autrice del report, “questa è la situazione precedente al coronavirus e allo tsunami di nuovo debito che porta con sé. Una delle conseguenze della crisi attuale sarà certamente la necessità di raddoppiare gli sforzi di riforma dei nostri sistemi pensionistici. Lo spazio di manovra finanziaria che rimaneva è sparito”.



Il secondo pilastro dell'indicatore API è la sostenibilità, che misura in che modo i sistemi reagiscono al cambiamento demografico: il sistema prevede al suo interno degli stabilizzatori oppure salterà nel momento in cui il numero dei contributori attivi diminuirà mentre continuerà ad aumentare quello dei beneficiari? In questo contesto, una leva importante su cui agire è rappresentata dall'età di pensionamento.

Negli anni ‘50, un uomo di 65 anni in Nord America o in Europa aveva una speranza di vita dopo il pensionamento di circa 12,5 anni. Oggi, in media, l'aspettativa di vita di un sessantacinquenne è di 17,6 anni, e dovrebbe salire a 20,8 anni nel 2050. È sceso quindi significativamente il rapporto tra gli anni lavorati e gli anni passati in pensione. I paesi che hanno deciso di modificare l'età pensionabile o di aumentare le prestazioni pensionistiche per far fronte al miglioramento dell'aspettativa di vita, come i Paesi Bassi, presentano quindi un sistema pensionistico più sostenibile rispetto a paesi in cui l'innalzamento dell'età pensionabile rimane un tabù.