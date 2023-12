Con Barilla e Rana la cucina italiana va in orbita nello spazio

«In assenza di gravità, infatti – spiegano da Barilla – l’esperienza del cibo e la percezione dei sapori sono molto diversi. Barilla vuole “sfidare” questo ambiente unico con la sua pasta, un prodotto alimentare tradizionale e al contempo innovativo, pratico, dall’elevato valore nutrizionale ed energetico. E, soprattutto, buono e amato da tutti. In altre parole, il candidato ideale per esplorare e progettare il futuro del cibo».

Bollire la pasta in microgravità non è possibile. Per questo, la pasta che Barilla invierà nello spazio è già cotta e pronta per essere riscaldata e gustata.

«Il processo è stato messo a punto con cura per garantire che la pasta rimanga consistente e opponga quella piacevole resistenza al morso, che in tutto il mondo rappresenta l’apice dell’esperienza di un buon piatto di pasta. Il prodotto è stato trattato unicamente con il calore, in modo che possa essere sicuro anche conservandolo a lungo a temperatura ambiente, senza l’aggiunta di conservanti o additivi. La nostra pasta condita con olio extravergine di oliva e sale marino è il prodotto più vicino alla tradizione che oggi possiamo portare nello spazio. Per dare nutrimento e piacere agli astronauti italiani e di tutto il mondo», spiega Cristina Gallina, global discovery center director Barilla.

«Produciamo pasta da più di 140 anni, è un prodotto che ha radici in un passato molto lontano ed è un emblema della cucina italiana nel mondo. Essere parte di questa missione spaziale ci riempie d’orgoglio e ci permette di esplorare una nuova frontiera dell’alimentazione dando agli astronauti la sensazione di sentirsi un po’ a casa», è il commento di Paolo Barilla, vicepresidente del Gruppo

I pasti stellati di Rana per il ritiro dell’equipaggio

A preparare i pasti per l’equipaggio (con membri provenienti da Italia, Spagna, Svezia e Turchia) durante il ritiro preparatorio della missione sarà invece il Gruppo Rana.

«Ogni giorno il team di chef Rana preparerà ricette realizzate con ingredienti di altissima qualità provenienti da tutta Italia – spiegano dall’azienda – unendo il know-how dei propri ricercatori e tecnologi alimentari con l’esperienza del Ristorante Famiglia Rana», che da quest’anno ha anche conquistato una Stella Michelin.



«Siamo entusiasti di aver preso parte al progetto “Italian Food in Space”, che ci permette di continuare la nostra missione di diffondere con grande orgoglio l’eccellenza e l’esperienza gastronomica italiana nel mondo e non solo – commenta Giovanni Rana Jr., innovation manager del Gruppo Rana –. Questo obiettivo, insieme alla nostra naturale propulsione verso l’innovazione, è da sempre nel nostro Dna che, in oltre 60 anni di storia, ci ha portati ad essere leader nel mercato alimentare del fresco, con una presenza in quasi 70 Paesi. La cucina italiana rappresenta la storia e l’identità del nostro Paese e crediamo che per valorizzarla e promuoverla in modo ancora più efficace sia fondamentale la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato».

La sfida – spiegano da Rana – «è stata quella di dare vita a uno specifico piano alimentare che fosse nutrizionalmente bilanciato e allo stesso tempo gourmet».