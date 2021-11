Con bassa latenza e alta affidabilità il 5G apre a un mondo di opportunità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono tre le feature che trasformeranno il 5G da semplice upgrading dello standard per le comunicazioni mobili a cambio di paradigma tecnologico che apre un nuovo mondo di applicazioni: «Un potenziamento della banda che abilita il trasferimento di volumi enormi di dati, accompagnato alla capacità di gestire un'alta densità di device in aree specifiche e alla potenzialità di bassissima latenza che permette trasmissioni sempre più vicine al real time anche in mobilità».

Massimo Nucera, partner di Deloitte Consulting, delinea così le caratteristiche che fanno del 5G una tecnologia dagli effetti disruptive dai contorni ancora non del tutto definiti. Ma che iniziano a delinearsi in termini di ambiti di applicazioni e di espansione. Dai droni alle auto a guida autonoma, dall'agricoltura intelligente alla Fabbrica 4.0, passando per le smart cities, la salute, la fruizione di contenuti, sono tanti e diversificati i settori in cui il 5G potrà dispiegare i suoi effetti.

Ad andare alla scoperta delle prospettive ed opportunità di questo nuovo mondo è stato l'ultimo evento del Gioin 2021, il network di open innovation creato da Digital Magics in collaborazione con Il Sole 24 Ore, appuntamento dedicato appunto all'internet of things e al 5G.

Attorno all'ecosistema dell'innovazione si sta catalizzando all'indomani dell'emergenza un'attenzione che sta portando a risultati concreti. «La volontà di fare sistema e costruire valore insieme in una logica di open innovation che da sempre ispira Digital Magics ha fatto breccia – ha sottolineato il Ceo Marco Gay -. È l'intero ecosistema dell'innovazione che sta maturando e quest'anno dovremmo riuscire a tagliare il traguardo del miliardo di euro di investimenti in capitale di rischio in Italia».

E il settore del 5G è uno di quelli a più alta crescita: oggi vale 418 miliardi di euro a livello globale (l'Italia è attorno agli 8 miliardi) e dovrebbe crescere a oltre 1.600 miliardi per il 2025. Anche in Italia comunque lo standard 5G arriverà a dominare il mercato delle tlc: da 1,6 milioni attuali si prevede di arrivare a 24,9 milioni in un quinquennio, con un Cagr del 159%.

Per poter sfruttare appieno le potenzialità servirà un'infrastruttura che garantisca una connessione di qualità che è la basa necessaria per poter realizzare le promesse di disruption, a partire da una latenza ad alta affidabilità e bassissima latenza.