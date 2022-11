Con Be You Geraldine Alasio crea maglie di cachemire dalla naturale eleganza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cachemire di qualità, prodotto e lavorato in Mongolia. Disegnato però in Italia. Sono le principali caratteristiche di maglie e maglioni a marchio Beyou, brand nato nel 2008 quasi per caso, dopo un viaggio nella regione asiatica. Geraldine Alasio è passata quindi dall’azienda di famiglia, che da anni lavora nel mondo della distribuzione di abbigliamento, a creare un proprio brand.

«Siamo stati coinvolti dalla Bei (Banca europea degli investimenti, ndr) per fare parte di un progetto per sviluppare una azienda in Mongolia - racconta al Sole 24 Ore -, scelsi di partire per valutare quel Paese lontano dove c’era materia prima in abbondanza, ma mancava il know how».

Da subito Geraldine rimane affascinata dal luogo e dalle persone: «Ho trovato un Paese meraviglioso - dice -. Sono tornata in Italia con campioni di prodotto finito per valutarne la qualità. In diversi anni ho scelto di creare una mia collezione mantenendo sempre produzione e lavorazione in loco». Il brand si chiama Be You e negli anni è cresciuto, varcando anche i confini nazionali.

Be You offre una collezione di circa 95 modelli che vengono distribuiti in Italia con 200 punti vendita, ma che vengono esportati anche in Olanda, Germania, Francia, fino a raggiungere qualche cliente in Giappone.

«Il brand è molto incentrato su di me - racconta Geraldine -. Disegno la parte stile, mentre due persone si occupano della logistica, oltre a una preziosa assistente. La rete vendita è costituita da nove agenti, altre due persone seguono l’online, creato nel 2020. Ogni anno produciamo circa 20mila capi».