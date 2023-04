«Con Berlusconi si chiude la seconda Repubblica»: polemica su Calenda

In un’intervista a La Stampa Calenda ha fatto gli “auguri” a Berlusconi spiegando che «ha rappresentato una storia grande, una storia di parte, che dall’altra parte ha generato una reazione eguale e contraria», «uno schema sbagliato. Noi vogliamo superarlo».

«Sulle mie parole comprensibile nervosismo Fi»

Calenda è poi tornato sulla polemica per dire che si tratta «più una fibrillazione dovuta a nervosismi e retroscena. Quella di Paolo Barelli è una reazione priva di fondamento ma capisco che siano in un momento di grande nervosismo ed è del tutto comprensibile: se c’è qualcosa che gli è dispiaciuto me ne scuso». E ancora: «Io ho detto che è un leone e che gli auguro di tornare il più presto possibile in famiglia. Non ho detto che è la fine della seconda Repubblica», ha ribadito Calenda sottolineando che a domanda della giornalista «ho risposto che se Berlusconi si allontanasse dalla politica sarebbe la fine della seconda Repubblica perché l’ha rappresentata nel bene e nel male». Insomma «credo che abbiano un nervosismo comprensibile» ma «le mie parole - ha aggiunto - sono sempre state non solo rispettose ma anche di augurio, a differenza di altri leader dell’opposizione che non hanno detto nulla». E questo «penso che sia un grave errore: quando una persona e un avversario sta male - ha spiegato - penso vada data sempre la massima solidarietà. Poi figuriamoci, io ho avuto mia moglie con la leucemia...». Ad ogni modo «spero che Berlusconi torni a casa il primo possibile» e in lui «riconosco il coraggio che ho definito da leone e il fatto che è un combattente - ha concluso - non mi pare ci sia nulla da adombrarsi, sembra che tutto questo rimonti a nervosismi interni a Forza Italia».

Loading...