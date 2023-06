Con «Bistolfi 31», 180 nuovi appartamenti firmati Beretta Associati a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Presentato Bistolfi 31, il nuovo complesso di 180 appartamenti in edilizia libera che sorgerà in un’area di 12mila mq nel quartiere di Lambrate, a Milano. Il progetto sarà realizzato con un investimento previsto di circa 55 milioni di euro tramite il Fondo

Bistrot, gestito da Natissa Sgr; lo sviluppo è affidato a Borio Mangiarotti, con Dils nel ruolo di advisor e partner commerciale. Progettato da Beretta Associati, Bistolfi 31 sorgerà nell’area del complesso industriale che ospitava la storica azienda dolciaria Tre Marie.

Nel quadrilatero compreso fra le vie Bistolfi, De Nora, Gualdo Priorato e San Faustino troveranno spazio sei edifici e un parcheggio interrato con 188 box, immersi in un parco attrezzato di 6mila mq. Il range di prezzo minimo-massimo va dai 3400 ai 4900 euro al mq.

Rendering dell’area esterna

Il complesso

Il complesso residenziale, articolato in tre blocchi adiacenti connessi fra loro da collegamenti pedonali, è composto da quattro torri di otto piani e due strutture in linea intervallate da ampi spazi verdi e disposte lungo due assi prospettici ortogonali, sottolineati da filari alberati. Gli edifici ospiteranno appartamenti i cui tagli vanno dal bilocale al quadrilocale, fino agli attici con ampi terrazzi con vista su tutta Milano, mentre le abitazioni al piano terra affacceranno su giardini privati. Il nuovo complesso residenziale prevede un servizio di concierge e di lockers room, oltre a un deposito per le biciclette e i passeggini e spazi comuni dedicati alla socialità, quali l’area kids, l’activity room e la zona coworking.

La fase di commercializzazione di Bistolfi 31, avviata a marzo, sta registrando grande interesse, con la vendita di circa il 70% delle unità abitative disponibili sul mercato. L’inizio dei lavori è previsto per settembre 2023.

L’area verde

Un tassello della rigenerazione urbana nell’area Lambrate

«L’area di via Bistolfi rappresenta una fra le grandi sfide della riqualificazione urbana della Milanodei prossimi anni – afferma Edoardo De Albertis, ceo di Borio Mangiarotti –. Intendiamo contribuire allo sviluppo di questo progetto adottando un approccio innovativo, sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della qualità dell’abitare, per realizzare un prodotto residenziale in grado di rispondere in modo puntuale alle richieste abitative del mercato di oggi».

«Poter contribuire nel dare una risposta ad uno tra i fabbisogni più importanti della città di Milano,ovvero quello abitativo, è per noi motivo di reale soddisfazione – afferma Gianluca Paonessa, ceo di Natissa Sgr –. Il “Progetto Bistolfi” rappresenta un importante passo nel processo di riqualificazione urbana che ormai sta raggiungendo anche le zone più decentrate della città».

«Crediamo molto in questo progetto che nelle sue caratteristiche si configura come un concreto esempio di rigenerazione urbana, affrontando sia il tema dell’abitare nelle sue diverse tipologie che quello dello spazio pubblico, del verde e della ricucitura del tessuto urbano del quartiere Ortica – dichiara Federico Aldini, responsabile gestionale e di coordinamento dell’attività progettuale per Beretta Associati –. Il progetto, semplice nella sua composizione e negli elementi architettonici, è in grado di coniugare le più efficaci ed attuali soluzioni prestazionali e tecnologiche con il delicato tema dell'aumento dei costi di costruzione».