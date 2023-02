Con la Bit2023 torna in mostra il turismo

I punti chiave Destinazioni all'estero per tutti i gusti

Tanti, come da tradizione, i temi che riempiono l'agenda della tre giorni della Bit edizione 2023, che andrà in scena al Mico di Milano da domenica 12 a martedì 14 febbraio. Ci saranno le Regioni italiane con le rispettive proposte nel segno di un turismo slow fatto di cammini, enogastronomia, benessere psicofisico, giardini storici e immersioni nella tradizione agricola. Ci saranno gli operatori dell'hôtellerie e le compagnie aeree, e poi gli stand delle destinazioni internazionali, perché anche i viaggi a lungo raggio chiedono spazio per riprendersi la scena. Non mancheranno infine le soluzioni (concentrate al MICE Village e presso l'area BeTech) per il business travel e la transizione digitale (e virtuale) per chi opera nel mondo dell'hospitality. Il tutto in uno scenario che gli esperti di settore dipingono come molto promettente.

Turisti ai livelli pre-pandemia

I turisti che hanno viaggiato all'estero nel 2022 su scala globale sono arrivati a quota 900 milioni e quest'anno si dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia, con l'Europa pronta a confermarsi la destinazione preferita. Quanto all'Italia, guardano ai dati elaborati da Banca d'Italia e da Enit, non si può che parlare di andamento positivo: Circa 56 milioni i viaggiatori arrivati dall'estero nei primi nove mesi dell'anno passato, quasi il doppio del 2021, mentre il mese di dicembre ha visto il nostro Paese toccare il più elevato tasso di saturazione delle prenotazioni OTA-Online travel agency in Europa (37%, sei punti sopra la media). E poi il botto di gennaio, con prenotazioni aeree verso l'Italia in crescita del 106% rispetto allo stesso periodo del 2022, contro l'84% della Francia e il 49% della Spagna.

Un'Italia da scoprire fra natura e cammini nella storia antica

Bit 2023 promette ai visitatori una sorta di vero e proprio tour virtuale del mondo ponendo l'accento su tematiche consolidatesi negli anni di pandemia, a cominciare dalle esperienze di vacanza all'insegna della sostenibilità. Molte delle proposte di turismo lento e consapevole che interessano l'Italia da Nord a Sud hanno per oggetto il contatto con la natura e con le pratiche del mondo rurale o invitano alla scoperta delle tracce della storia antica, come il cammino della Magna Grecia in Calabria, nella zona di Isola Capo Rizzuto. Gli itinerari da scoprire in fiera sono tanti. Eccone alcuni: Rotondella in Basilicata, dove si impara a fare il Pastizz', il tradizionale calzone di carne, insieme alle massaie del luogo; la Puglia per ripercorrere l'antica Via Appia, il Molise da scoprire sulla Via di San Francesco. Anche i percorsi in bici (e-bike e mountain bike comprese) saranno punti di forza di molte regioni del Centro (Umbria e Toscana in testa, con la carrellata dei nuovi servizi digitali per il cicloturismo inseriti accessibili tramite il portale Visittuscany.com) e del Nord, con il Friuli Venezia Giulia che scommette sui cammini storici (tra i quali l'antichissima Strada Romea) e la Lombardia che punta invece sulla montagna con un'offerta rinnovata di piccoli hotel e strutture non alberghiere

Destinazioni all'estero per tutti i gusti

La varietà di mete internazionali, per tutte le distanze e per tutti i tipi di esperienze è un altro dei “leit motiv” di Bit 2023. Chi è in cerca di vacanze a corto e medio raggio verso luoghi segnati dall'incontro fra culture diverse troverà ampie possibilità di viaggio nelle proposte dedicate ai Balcani e alla Grecia e che sconfinano nelle montagne e nelle città dei Carpazi, della Romania o della Moldavia. Sole e mare a portata di poche ore di aereo sono il piatto forte delle offerte per le isole Baleari, le Canarie e il Portogallo mentre guardando oltre il Mediterraneo ecco che le mete da valutare sono l'Egitto e la Tunisia, il Marocco e la Palestina, l'Algeria con il Sahara e le città del deserto della Giordania, senza dimenticare il fascino caleidoscopico di Israele e quello delle chiese rupestri del Caucaso fra Georgia e Armenia.

I viaggi intercontinentali

Dopo tre anni di stop forzato, gli amanti dei viaggi oltreoceano troveranno a Bit spunti in abbondanza per valutare la destinazione della prossima vacanza. In Thailandia, per esempio, si può vivere l'esperienza di un soggiorno in una vera fattoria bio a 30 minuti dalla spiaggi di Pateng mentre nel subcontinente indiano si può attraversare in barca, via fiume, la natura lussureggiante del Kerala. E poi le Mauritius con il loro mix unico tra mare, paesaggi e molteplici culture, il Senegal (una delle mete più calde per il 2023) con i parchi naturali di Sine Saloum, le spiagge incontaminate della Namibia e il deserto del Kalahari con la “città fantasma” semisepolta di Kolmanskop. Puntando a Ovest, fra le mete emergenti nelle Americhe spiccano la “new entry” Nicaragua con le sue foreste pluviali con la vicina Costa Rica, il mare di smeraldo e le foreste di Ceará in Brasile e la possibilità di viaggiare a cavallo nella pampa in Uruguay, senza dimenticare mete classiche della vacanza slow come Galapagos e Patagonia e destinazioni sospese nel tempo come Cuba, oggi riproposta in chiave responsabile.