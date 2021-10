Con Bitpanda cripto e azioni a portata di tutti. Anche per banche e fintech

Ascolta la versione audio di questo articolo

L’ambizione di Eric Demuth era quella di diventare capitano di marina, sulle orme del padre, e sulle navi commerciali ha viaggiato per due anni e mezzo, prima di rendersi conto che forse non era quello il suo futuro. Per costruirsene un altro è ripartito da zero studiando economia e finanza: «Ma non rinnego quell’esperienza: in mare ogni giorno c’è un problema e bisogna risolvere con quello che hai a disposizione, così ho imparato a trovare sempre una soluzione e a diventare impermeabile agli stress...