Con Blue Ballon Challenge Medtronic racconta la vita di chi è affetto da diabete di Tipo 1

Lo sono le proporzioni di una statua, il corpo di un funambolo: in equilibrio. Termine che descrive uno stato di quiete nel quale un soggetto, in balia di forze esterne e interne, rimane padrone di sé. Questo stato contraddistingue proprio chi è affetto da diabete di Tipo 1, poiché convivere con questa condizione cronica è un esercizio di equilibrio costante che richiede attenzione continua, determinazione, impegno e supporto.



Al fine di rendere “visibile” l’impatto di questa condizione, Medtronic ha dato vita a #BlueBalloonChallenge, una campagna internazionale di sensibilizzazione sul diabete di Tipo 1, per aiutare a combattere i pregiudizi e contribuire a cambiare la percezione sul diabete.



In Italia sono circa 300mila le persone che soffrono nello specifico di diabete di Tipo 1, pari allo 0,5% della popolazione, con un’incidenza di 8.1 bambini su 100.000 ogni anno. «Si tratta di una condizione cronica, che spesso insorge in maniera improvvisa in età pediatrica o più comunemente entro i 30 anni, causando un forte impatto sulla qualità di vita. Una condizione che è ancora spesso “invisibile” e difficile da comprendere da chi non la vive sulla propria pelle, perché non conosciuta fino in fondo», dichiara Luigi Morgese, Sr. Business Director di Medtronic Diabete Italia. «Con il nostro ampio portfolio di avanzate soluzioni tecnologiche in grado di monitorare costantemente i livelli di glucosio e automatizzare la somministrazione di insulina, vogliamo aiutare le persone con diabete di Tipo 1 a raggiungere un migliore equilibrio riducendo l’impegno richiesto per gestire la terapia per una migliore qualità di vita. Sulla scia del successo del 2021 abbiamo promosso una nuova edizione della #BlueBalloonChallenge».



La campagna digitale, attiva fino a fine novembre, per comunicare i propri obiettivi ha scelto il linguaggio della metafora: grazie a un video (disponibile su https://www.medtronic-diabetes.com/it-IT), la sfida quotidiana delle persone con diabete viene rappresentata come un esercizio di equilibrio che consiste nel tenere sospeso in aria un palloncino mentre si svolgono le attività più comuni, come prepararsi per uscire, fare i compiti o accudire un neonato.



Familiari, amici, conoscenti non possono, però, capire fino in fondo quanto sia complicato questo gioco giornaliero di equilibrio. La campagna #BlueBalloonChallenge, oltre a sensibilizzare tutti sulla tematica, dà la possibilità di accedere a una comprensione più concreta di cosa significhi affrontare la vita per un individuo affetto da diabete di Tipo 1. Medtronic invita tutti a condividere sui propri profili social un contenuto mentre si svolge una comune attività, tenendo sospeso in aria un palloncino o utilizzando il filtro Instagram dedicato all’iniziativa. Per ogni contenuto social postato con il riferimento #BlueBalloonChallenge e con la tag @medtronicita su Instagram, @MedtronicDiabetes su LinkedIn o @Medtronicdiabete su Facebook, Medtronic farà una donazione di 5 euro a “Life for a Child”, un’organizzazione non profit che si occupa di fornire insulina e dispositivi medici base ai bambini con diabete nei paesi in via di sviluppo come Tanzania, Messico e India.



Diversi influencer e volti noti del web, tra cui il campione di nuoto Filippo Magnini e il pastry chef Damiano Carrara che ha deciso di aderire all’iniziativa per il secondo anno consecutivo, shanno partecipato a promuovere la #BlueBalloonChallenge in modo da sensibilizzare la propria community sulle complessità del DT1 e sull’importanza che un adeguato sostegno può avere affinché le persone in questa condizione possano vivere una vita piena e libera.



