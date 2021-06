Con la Brexit può essere più costoso chiudere rapporti con i britannici

3' di lettura

Nel caso di rapporti di agenzia commerciale che non prevedano la legge italiana come legge applicabile, l’eventuale diritto all’indennità di fine rapporto dovrà essere accertato secondo la legge inglese. È un aspetto che in questo periodo dopo la Brexit può cogliere impreparati non pochi imprenditori che hanno rapporti con il Regno Unito: non di rado le imprese italiane non considerano fino in fondo le peculiarità cui vanno incontro quando trattano con l’estero, a maggior ragione con Paesi Ue.

In alcuni casi, può accadere che il rapporto di agenzia internazionale sia stato costituito a seguito dello scambio di succinte e-mail o si sia trasformato da procacciamento d’affari in agenzia senza indicazione della legge applicabile fin dall’inizio della relazione. Nell’attuale scenario post-Brexit, visto che il Regolamento europeo Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stato recepito nell’ordinamento interno inglese, nelle situazioni commerciali sopra viste si applicherà la legge inglese. Perciò è bene tenere conto di alcune cautele.

Le norme applicabili

Secondo le Regulation 1993 del Regno Unito (SI 1993/3053) applicabili a Inghilterra, Galles e Scozia alla fine del rapporto, l’agente ha diritto, a certe condizioni, a ricevere un’indennità di fine rapporto - diritto inderogabile sia in Uk sia nell’Ue - secondo un sistema che prevede due diverse opzioni.

Salva diversa scelta delle parti nel contratto, l’indennità sarà dovuta e conteggiata come risarcimento del pregiudizio subito (compensation) dall’agente a causa dello scioglimento del contratto. Essa sarà determinata e conteggiata in modo da risarcire la perdita di provvigioni, gli investimenti non ammortizzati e le spese fatte dall’agente.

La giurisprudenza inglese

Le corti inglesi determinano il valore in questione come prezzo di acquisto da parte di un terzo dell’agenzia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (House of Lords, sentenza Lonsdale contro Howard & Hallam Ltd, 2007).