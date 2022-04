Con la caduta di Netflix e Facebook l’acronimo Faang non esiste più. Ecco chi sono i nuovi protagonisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'acronimo Faang perde colpi. E lettere. Dopo la “F” di Facebook (che da qualche tempo si chiama Meta platforms e che da inizio anno ha perso il 35% in Borsa) anche la “N” di Netflix sta cadendo. Il titolo della società attiva nei servizi on-demand ieri ha subito un crollo vicino al 40%, perdendo in poche ore 60 miliardi di dollari. Se si considera che a novembre un'azione veniva scambiata a 700 dollari i 220 segnati ieri segnano un -70% in meno di cinque mesi, peggio addirittura del -47% di Facebook...