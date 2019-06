Con la conquista del Piemonte il centrodestra amministra ora il 55% del Pil delle regioni italiane di Andrea Marini

Solo quattro anni fa il centrodestra era confinato nel solo Lombardo-Veneto. Oggi, dopo la vittoria in Piemonte con l’elezione di Alberto Cirio a nuovo presidente, il centrodestra amministra dieci regioni su venti (a cui andrebbe aggiunto anche “mezzo” Trentino Alto Adige, dopo la vittoria del centrodestra nella provincia autonoma di Trento). In pratica, è passato dal governare poco meno di un terzo del Pil delle regioni italiane, a poco più del 55 per cento. Un bottino che potrebbe incrementarsi, visto che in autunno andranno al voto Umbria, Emilia Romagna e Calabria. A cui si aggiungeranno nel 2020 Toscana, Marche, Campania, Puglia, Liguria e Veneto.

Dal fortino del Lombardo-Veneto...

Solo cinque anni fa il centrodestra era stato ridotto ad amministrare solo nelle sue due regioni roccaforti (le amministra da più di 20 anni) la Lombardia e il Veneto. Poi nel giugno del 2015, a sorpresa, è riuscito a strappare la Liguria al centrosinistra, con il forzista Giovanni Toti. A questa si è aggiunta nel 2017 la Sicilia, e la riconferma della Lombardia nell’election day con le politiche del 4 marzo 2018.

...alla conquista di 6 regioni in un anno

La svolta c’è stata con le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Da allora il centrodestra ha vinto in tutte le regionali. Prima il 22 aprile in Molise, poi il 29 aprile in Friuli Venezia Giulia e il 21 ottobre nelle provinciali a Trento. Il 2019 si è aperto, il 10 febbraio, con la conquista dell’Abruzzo, seguita a quella della Sardegna (24 febbraio), della Basilicata (24 marzo) e ultima quella del Piemonte del 26 maggio.