Con la coreografa per esplorare il corpo

Rivolto ad artisti della danza, del teatro e della musica, il workshop Può sempre servire, che Maguy Marin (foto) condurrà al Teatro Due di Parma dal 14 al 24 novembre insieme a Ulises Alvarez, è un’occasione preziosa per entrare nell’officina creativa della coreografa. Due settimane di alta formazione per riesaminare i fondamenti della presenza sulla scena e occuparsi della trasmissione dei saperi: «lanciare qualcosa nello spazio pubblico, come si lancia una bottiglia in mare, perché altri se ne impossessino e la rilancino».