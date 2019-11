«Con la crescita dei populismi l’irrazionalità è predominante» I timori del responsabile tedesco per la lotta all’antisemitismo dopo il caso Dresda: «Non posso raccomandare agli ebrei di indossare una kippah ovunque» di Paolo Bricco

Ritratto di Ivan Canu

7' di lettura

«Ero a Berlino in quei giorni. Il Muro cadde il 9 novembre 1989. Il 10 novembre Daniel Barenboim, ebreo, offrì un concerto dei Berliner a tutti gli uomini e a tutte le donne della nuova città riunita dirigendo e suonando la Settima sinfonia e il Primo concerto per pianoforte di Beethoven. Non riuscii ad ascoltarlo. La folla era troppa. Avevano la precedenza gli abitanti di Berlino Est, che entravano alla Philharmonie presentando i documenti della Ddr. Andai il giorno successivo, quando Barenboim e i Berliner fecero la replica».

Felix Klein, classe 1968, è il responsabile per la lotta all’antisemitismo in Germania. Siamo al Ba-Ghetto, il ristorante aperto a Milano due anni fa in via Sardegna vicino alla sinagoga dai Dabush, la famiglia di Roma che al Ghetto ha tre locali kosher. Sul menù che troviamo sul tavolo, è scritto: “Non cucinerai il capretto nel latte di sua madre”, Torah (Esodo 23:19).

Dopo il crollo del Muro

Trent’anni fa - mancano pochi giorni all’anniversario - cadeva il Muro di Berlino. Oggi l’Europa sta sperimentando il ritorno dei pregiudizi e delle idee politiche modellate o condizionate dall’antisemitismo. In Italia, questo spirito malato del tempo si manifesta per esempio negli insulti sui social media a Liliana Segre, la ottantanovenne senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz. In Germania, questo ritorno prende la forma della violenza pubblica, come nel caso dell’attentato del 10 ottobre - il giorno di Yom Kippur, la festa sacra dell’espiazione dei peccati - alla sinagoga di Halle, vicino a Lipsia, operato da un neonazista di 27 anni in mimetica ed elmetto che ha ucciso due persone: «Sono arrivato ad Halle il giorno dopo la tragedia, mi ha colpito che non vi fosse stata la percezione preventiva del pericolo, la polizia non sapeva nemmeno che fosse Yom Kippur. Ora tutti si sono resi conto di quanto sta capitando nell’anima del mio Paese», dice Klein che lo scorso 24 maggio, auscultando il profondo della società tedesca, già aveva detto al Berliner Morgenpost «non posso raccomandare agli ebrei di indossare una kippah ovunque e in qualsiasi momento».

Entrambi scegliamo come antipasto una caponatina con uvetta, pinoli e carne stagionata croccante. Da bere lui prende un bicchiere di bianco sauvignon e io, invece, un rosso cabernet sauvignon, entrambi con etichetta Barkan, una azienda vinicola israeliana. Klein, in Germania, ha quasi il prestigio e l’operatività di un ministro. Il suo ufficio è, a Berlino, nella sede del ministero degli Interni, ma il titolare del dicastero, Horst Seehofer, non è il suo capo. Klein riferisce direttamente alla Cancelliera Angela Merkel e al Governo nel suo insieme. «La caduta del Muro ha cambiato l’Europa e il mondo. Ha creato le condizioni per un nuovo ordine delle cose basato sul modello occidentale e ha favorito la globalizzazione. La fine del comunismo ha generato libertà politica e sociale e ha sostenuto la prosperità economica. Gradualmente, dopo il 1989, sono venuti alla luce i sentimenti e i pensieri che, prima della caduta del Muro, erano stati rimossi o erano rimasti inespressi. Prima del 1989, nel mondo bipolare uscito dalla Seconda guerra mondiale, l’antisemitismo semplicemente veniva negato. In Urss e nella Ddr, non poteva nemmeno teoricamente esistere. Nella Germania dell’Ovest per lungo tempo ha prevalso sulla Shoah una silenziosa vergogna e, poi, si è formata una importante e strutturata cultura della memoria, anche se l’antisemitismo come sentimento e pensiero rimaneva in una parte non irrilevante della popolazione».