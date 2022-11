Con le criptovalute un possibile futuro da superapp finanziaria per Twitter

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Le azioni di Twitter sono state ritirate dal listino e a chi vuole scommettere sul rilancio che Elon Musk ha promesso per il social media dei cinguettii non resta che puntare su Dogecoin. La fantomatica criptovaluta inventata attorno al cane di razza Shina Ibu ha messo a segno un balzo del 75 in un solo giorno all'indomani della formalizzazione dell'accordo per l'acquisizione di Twitter arrivando a toccare una capitalizzazione di 17,5 miliardi di dollari, quasi dieci in più rispetto a una settimana...