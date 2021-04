Con la crisi delle regole spazio a nuovi sogni, come è successo per la Luna

4' di lettura

Oggi più che mai il confine fra cosa è giusto e cosa è sbagliato è labile. Quello che fino a ieri funzionava oggi non funziona più, quello che era corretto non lo è più, le regole che fino a ieri erano applicate nelle organizzazioni hanno perso la loro efficacia e sono messe in discussione. Cosa sta succedendo? Semplice: stiamo vivendo la più inaspettata, poderosa e veloce evoluzione del contesto degli ultimi 30 anni, paragonabile solo alla rivoluzione industriale o a quella di internet dei primi anni 2000. Il contesto stabile, o in lenta evoluzione, genera l’affermarsi dei paradigmi, consente l’accettazione dei dati di fatto, l’affermarsi di regole che non vengono messe in discussione, la creazione delle zone di comfort all’interno delle quali costruire carriere sicure e pianificate.

Pianificazione e programmazione sono le prime vittime del cambio dei contesti, e il loro venir meno è uno degli elementi più difficili per accettare da persone abituate ad avere davanti un futuro tutto sommato prevedibile. Il futuro non è più quello di una volta, come scrisse lo scrittore e filosofo Paul Valery, e mai come ora è la verità con cui dobbiamo fare i conti. Quindi? Significa che non possiamo più programmare nulla e immaginare un futuro?

Tutt’altro, solo dobbiamo farlo in modo diverso, con la consapevolezza che il contesto che cambia mette in discussione tutto, per usare una parola di moda è “disruptive”, scuote le certezze, ci costringe e posizionare i pezzi del puzzle della nostra vita in modo diverso, e fa niente se non combaciano perfettamente, basta che l’immagine di fondo si veda. La diversità diventa la parola chiave, l’abitudine all’incertezza il nuovo paradigma della normalità con cui convivere. Viviamo in un momento di difficoltà che ci costringe e guardarci dentro e ad immaginare una nuova idea di futuro, dobbiamo pensare a un futuro cui affezionarci e per il quale siamo disposti a lavorare sodo e tirarci su le maniche per realizzarlo.

Ci consola il fatto che non siamo i primi e non saremo gli ultimi. Due esempi diversi ma significativi: 1962: piena guerra Fredda, con Yury Gagarin i sovietici hanno lanciato il primo uomo in orbita intorno alla terra e sono in vantaggio nella corsa all’esplorazione spaziale. John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti, davanti a 35 mila persone, fa il celebre discorso in cui annuncia: “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna questo decennio e di fare altre cose, non perché siano semplici, ma perché sono difficili, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e capacità”.

Con la corsa alla una ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo, ha alzato l’asticella molto più in alto. Ne aveva bisogno? No, ma ad un’America nel pieno della crescita economica serviva un sogno per non correre il rischio di chiudersi in stessa; Kennedy l’ha capito e gliel’ha dato.