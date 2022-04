Con Crystal i benefici della canapa ad uso cosmetico, alimentare e per il benessere personale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crystal, società specializzata nella produzione e commercializzazione di derivati

della canapa ad uso cosmetico, alimentare e peril benessere personale inizia a

prendere forma nei pensieri dei fratelli Angelo e Raffaele Desiante nel 2014. Figli di una storica famiglia di agricoltori pugliesi, cercano una via innovativa per costruire il loro futuro, mantenendo una connessione con l'attività di famiglia. Immaginano qualcosa di differente che possa affrancarli dalla routine delle coltivazioni classiche della loro terra d'origine. Così, convincono i genitori ad affidargli degli appezzamenti liberi da dissodare ed arare per piantare alcune varietà di canapa. Ma, all'ultimo, poco prima della semina, ilpadre,

intimorito dalla natura della scelta dei figli, fa marcia indietro e confessa che in quei

terreni, lui ci ha piantato i ceci.



La delusione dei fratelli è grande. Angelo studia economia e finanza all'Università Bocconi di Milano e Raffaele ha uno spiccato intuito imprenditoriale che lo porta ad aprire un negozio specializzato nella vendita di attrezzature per la coltivazione e prodotti derivati dalla canapa. I due hanno maturato una forte conoscenza scientifica delle potenzialità che la pianta consente disviluppare. Eppure, quellaparola, cannabis, spaventa il loro entourage famigliare. Ma il 2dicembre2016 con la legge 242 le cose cambiano. In Italia la coltivazione della canapa diventa pienamente legale se finalizzata a una serie di attività: alimentari, cosmetiche, per la realizzazione di fibre, olii, carburanti, attività artigianali, per la pratica fertilizzante del sovescio, per la creazione di semilavorati per bioingegneria e bioedilizia, per la fitodepurazione e la bonifica di terreni, per florovivaismo.

Angelo e Raffele fondano Crystal nel 2018 spostando l'attenzione dagli effetti psicotropi a quelli positivi e di benessere ritraibili dall'utilizzo e dalla lavorazione della canapa sativa concentrrandosi sul Cbd, il Cannabidiolo, molecola scoperta nel 1940 che non crea assuefazione e ha effetti antiossidanti,antiinfiammatori,anticonvulsivanti e rilassanti.

Crystal coltiva oggi 10mila metri quadri di terreno a Cornate d'Adda, nella provincia di Monza e Brianza, dove ha rilevato un'attività che si divide tra campi aperti e quattromila metri quadri di serre. Nel 2020 il giro d'affari è esploso, con una crescita del 1.400% rispetto al 2019. E nel 2021 di un ulteriore 54%, fino a raggiungere 2 milioni di euro di fatturato. La commercializzazione dei prodotti a marchio Crystal Weed avviene prevalentemente attraverso e-commerce (www.crystalweed.it) che registra oltre 1.000 contatti al giorno. Le linee personal care e alimentari sono invece in vendita sul sito www.crystalfarm.it. E per il 2022 prevede un'ulteriore crescita del fatturato del 22% raggiungendo un volume d'affari di 2,5 milioni.«Nel triennio 2019-2021 la nostra azienda è cresciuta ad un CAGR del 163% - dice Angelo Desiante, Cfo di Crystal -. Nonostante la crescita è rallentata quest'anno, cominceremo a raccogliere i frutti dei nostri investimenti strategici effettuati negli ultimi 12 mesi ed ancora in corso d'opera a partire dal 2023. Siamo fiduciosi di poter tornare a crescere a ritmi ancora più sostenuti nei prossimi anni. Nel 2021 il nostro mercato principale è stato quello italiano. Nonostante ciò, abbiamo esportato prodotti in mercati dell'Unione Europea per il 67% del fatturato. I mercati in cui siamo più presenti sono Polonia, Francia e Germania».

Un settore che vale circa 24 miliardi di dollari con epicentro in Canada e Stati Uniti. Ma la stima è di una crescita del 25,6% annuo, fino a un valore di 123,2 miliardi di dollari nel 2027. La cosa più rilevante è che l'asse del mercato si sposterà verso l'Europa. In Italia le valutazioni più attendibili sono di un giro d'affari di 150 milioni di euro con 6 milioni di consumatori abituali. In Italia, inoltre, esistono oltre 1.500 micro aziende e diecimila addetti in questa industria.