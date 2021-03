Con DaV Mare i fratelli Cerea portano un nuovo gusto a Portofino Aprirà il 16 aprile il nuovo ristorante fiore all’occhiello del rinnovato hotel Splendido Mare di Belmond. In anteprima gli chef raccontano come sarà e cosa troveremo nel menu di Federico De Cesare Viola

Aprirà il 16 aprile il nuovo ristorante fiore all’occhiello del rinnovato hotel Splendido Mare di Belmond. In anteprima gli chef raccontano come sarà e cosa troveremo nel menu

4' di lettura

«Nostro padre Vittorio, negli anni Sessanta, fu tra i primi a diffondere la cultura del pesce in Lombardia, dove i menu erano dominati da arrosti e bolliti, e a creare uno dei migliori ristoranti di mare d'Italia, pur essendo a Bergamo. Ogni giorno arrivavano in tavola prodotti straordinari da Chioggia o dalla Sicilia e tante volte era lui stesso, in macchina, ad andare a prendere il miglior pescato in Liguria». Si può cogliere tutta l'emozione nelle voci di Enrico e Roberto Cerea – che insieme ai fratelli Francesco, Barbara e Rossella e a mamma Bruna formano una delle grandi famiglie della ristorazione italiana – ora che non è più solo il mare a dover arrivare a Brusaporto ma che sono loro ad approdare, pieds dans l'eau, proprio a Portofino.

È nella perla del Levante che il prossimo 16 aprile inaugurerà infatti il DaV Mare, il nuovo ristorante dello Splendido Mare, luxury hotel della collezione Belmond (dal 2018 parte di Lvmh, il più grande gruppo del lusso al mondo) che riapre dopo una completa ristrutturazione. Si tratterà di una versione più casual del celebre Da Vittorio – l'insegna tre stelle Michelin inaugurata 55 anni fa da Vittorio e Bruna Cerea – sulla falsariga del DaV Cantalupa.

Loading...

Il pop up con pizzeria e griglieria in foggia gourmet, lanciato la scorsa estate, ha riscosso grande successo e ha consentito di recuperare almeno parte del tanto lavoro perso – nel settore banqueting, soprattutto – a causa della pandemia: «Con noi lavorano circa duecento persone fisse. Il lockdown? È stato come tirare il freno d'emergenza su un treno in corsa. Progetti come questo ci restituiscono voglia di continuare e speranza per il futuro», confessano gli chef “Chicco” e “Bobo”.

Da sinistra Chicco Cerea, Francesco Cerea, Roberto Villa, Paolo Rota e Bobo Cerea

Questa liaison tra due gruppi che da mezzo secolo celebrano l'arte dell'ospitalità e della cucina è anche l'occasione per levare un po' di polvere alla piazzetta, un tempo teatro della Dolce Vita, e alzare decisamente la qualità e le ambizioni dell'offerta gastronomica locale (anche grazie alla presenza di altri protagonisti come Carlo Cracco, che gestirà lo storico Pitosforo), non sempre all'altezza della fama internazionale della destinazione ligure.

«È subito scattata la scintilla giusta con Robert Koren e Andrea Guerra (rispettivamente senior vice president per l'area Emea di Belmond e ceo di Lvmh Hospitality Excellence, ndr) e la stessa voglia di rilanciare un posto unico al mondo provando anche ad allungare la stagione. Siamo orgogliosi di affiancarci per la prima volta al brand leader del lusso, ci sono tutte le carte per fare benissimo», scommettono i Cerea, che hanno già una solida esperienza di alta ristorazione d'albergo, certificata dalle due stelle al ristorante Da Vittorio St. Moritz del Carlton Hotel, dalla consulenza al Carpaccio dell'Hotel Le Royal Monceau Raffle di Parigi e alla Terrazza Gallia dell'Excelsior Hotel Gallia di Milano. Del gruppo fanno parte anche la Pasticceria e la Locanda Cavour a Bergamo e Da Vittorio Shanghai (anch'esso in doppia stella), metropoli dove inaugurerà a breve New Wave by Da Vittorio, bistrò all'interno dell'UCCA Center for Contemporary Art.