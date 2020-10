Con la «Deauville» Alejandro De Tomaso sfidava Maserati e Mercedes

Leggi anche Puntare sulla Lamborghini Urraco è un buon investimento per il collezionista

Essa infatti appare come il prodotto di uno dei rari ma ricorrenti (qualcuno ricorda la Rayton Fissore Magnum?) momenti di civetteria di Tom Tjaarda durante i quali egli si compiace di abbandonarsi a vere proprie imitazioni per cui su questa auto l'impostazione stilistica generale, in particolare il muso e l'andamento dei parafanghi, appare una copia ben eseguita della berlina inglese: questa è, sia ben chiaro, un'osservazione e non una critica poiché ispirarsi, anche smaccatamente, ad una linea meravigliosa non può essere mai considerato un difetto.

Dove si procede con molto maggiore personalità è invece nelle finiture degli interni che, pur mantenendo livelli di lusso ed accoglienza similari, ma anche questo è solo un pregio, si presenta come uno dei migliori esempi di lusso all'italiana, e cioè con ben pochi rivali per quel che riguarda i materiali ed il gusto nell'accostarli l'uno all'altro. Una vettura, insomma, che tutto sommato avrebbe anche potuto giustificare il suo faraonico prezzo di L. 6.500.000 nel 1971, contro i 5.575.000 della già cara Mercedes Benz 350 SE, a patto però che la dotazione con la quale essa veniva normalmente consegnata ai clienti fosse stata compresa in esso; mentre invece, con un'abitudine odiosa quanto diffusa in quegli anni, venivano conteggiati a parte accessori presenti di serie anche su auto molto meno esclusive quali il servosterzo, il lunotto termico, gli alzacristalli elettrici ed il condizionatore d'aria.

Per averne una come si deve occorreva quindi mettere in preventivo oltre otto milioni di Lire, una cifra che la metteva in concorrenza diretta con la Mercedes Benz 300 SEL 6,3: una cliente con la quale, grazie principalmente al Casato di provenienza, competere sarebbe stato difficilissimo per chiunque.

Non ci si può stupire quindi se le DeTomaso Deauville vendute, compresa quella corazzata per la Polizia, non raggiunsero le duecentocinquanta unità nei diciassette anni (1971-1988) in cui rimase in produzione attraverso due serie, la seconda delle quali, introdotta nel 1980, è riconoscibile per i paraurti più protettivi integrati da cantonali in plastica nera. Non sappiamo quante ne siano sopravvissute, ma non ci stupiremmo ci fossero ancora tutte poiché l'auto è sempre stata apprezzata dagli intenditori e, pur avendo attraversato anche lei il suo bravo periodo di eclissi, già da alcuni anni vede il suo valore in aumento.

Oggi siamo tra i cinquanta ed i sessantamila euro per un esemplare in ottime condizioni e noi crediamo che la tendenza, pur senza strappi, verrà consolidata. I collezionisti di berline esistono e spesso sono tra i più raffinati buongustai delle quattro ruote; per costoro il possesso di una DeTomaso Deauville crediamo che prima o poi sia irrinunciabile.