Con la domotica la casa vale di più e si risparmia sulla bolletta

L’investimento

Il range di un investimento complessivo può variare, secondo le dotazioni e le città, da 15mila a 350-400mila euro con 4-5 scenari. Molto dipende dal fatto che gli interventi siano eseguiti ex novo o in’abitazione esistente. Per un’abitazione costruita ex novo, fortemente personalizzata, interamente connessa, smart, scalabile, con diversi scenari e non solo automazioni on-off, l’investimento incide dall'1 al 3% sul costo totale se gli interventi vengono fatti all’inizio. Altrimenti possono raddoppiare. Se il tipo di automazione è standard, con dispositivi di serie, al 90% senza filo, per un appartamento di circa 100 mq, con automazione dell’illuminazione, videosorveglianza e gestione dei carichi elettrici, tutti gestibili in remoto, il costo parte da circa 8-9mila euro. Per una villa connessa e gestibile anche in remoto, con security, controllo dei consumi ma anche home theather e irrigazione, si arriva persino a superare 500mila euro. I costi diventano molto più pesanti se vengono introdotti cambiamenti in corso o se gli interventi vengono eseguiti in un edificio esistente.

A chi rivolgersi?

A installatori qualificati che lavorano solo con le aziende specializzate e che hanno una sede con negozio e preparazione aggiornata; mai e poi mai a singoli elettricisti o aziende che operano solo on line. Ed è possibile rivolgersi alla Smart Buildings Alliance Italia, la sede italiana di un’associazione di super esperti che riunisce l’élite della smart city e della smart home, con ben 460 società iscritte (smartbuildingsalliance.i). Le aziende che da anni operano in Italia sono: ABB, Bticino, Vimar, Gewiss, Easydom, AVE, NICE, Somfy, AMX, Bosch, Legrand e Schneider.

Il primo segreto? Attenzione al modem router, necessario per la casa connessa, per gestire la Wlan domestica, per collegare impianti e apparecchi tra loro, a Internet e in remoto agli utenti. «Non acquistate mai nulla online tanto più che il router perfetto non esiste - dice Massimo Bressan della Bremax - la scelta dipende dalla qualità della connessione a Internet della zona dove si abita e dalle esigenze dell’utente. Il router necessario per chi non ha un grande traffico-dati ma si trova a una distanza notevole è diverso da quello che deve gestire un traffico “pesante” di video come quelli della videosorveglianza. Occorre tener conto che l’onda portante, con l’aumentare della distanza, diventa meno “capace”. Consiglierei comunque un router 5G che garantisce qualità ottima». Ma se nell’edificio è installata la dorsale digitale (la cosiddetta Internet Backbone) questa questa porta sino alla casa o all’appartamento il collegamento Internet. Non occorre cioè creare ex novo singole costose installazioni come accade ora.

Il secondo segreto: scalabilità. Qualsiasi impianto domotico deve essere modulare e supportare successive aggiunte e potenziamenti. Un dispositivo che previene il classico “salto” del contatore per eccesso di consumi.

Il terzo: domotica aperta ma sicura. E qui Samsung è stata la prima azienda a presentare elettrodomestici intelligenti e connessi ma anche una piattaforma di dialogo, l’app SmartThings, aperta anche agli apparecchi di altre marche. «Lo scopo della ricerca in ambito digitale - dichiara Antonio Bosio, Head of Products&Solutions di Samsung Electronics Italia- ha scelto subito di seguire una logica aperta per semplificare l’utilizzo da parte dell’utente delle funzioni intelligenti di una casa e di device connessi».