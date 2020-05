Con Dragon SpaceX inaugura l’era dei voli spaziali commerciali SpaceX ce l’ha fatta: è la prima compagnia privata ad avere portato degli astronauti Nasa in orbita verso la Stazione Spaziale Internazionale che viaggia attorno alla Terra fra 400 e 500 chilometri di altezza. Lo ha fatto con la capsula di trasporto Dragon di Leopoldo Benacchio

Lancio Crew Dragon Space X, il decollo

SpaceX ce l'ha fatta: è la prima compagnia privata ad avere portato degli astronauti Nasa in orbita, in questo caso verso la Stazione Spaziale Internazionale, Iss, che viaggia attorno alla Terra fra 400 e 500 chilometri di altezza. Lo ha fatto con la propria capsula di trasporto Dragon portata fino all'orbita finale da un razzo Falcon 9, tutto materiale proprietario, così come le procedure e il personale per decollo e rientro.

Per il momento tutto bene, anzi, benissimo, nonostante le previsioni meteo non fossero migliori di 3 giorni fa quando il primo tentativo fu fermato a pochi minuti dal lancio proprio per le condizioni atmosferiche non buone, qualche goccia cadeva nella zona anche al secondo tentativo, ma c'è stato il “go” a - 7 minuti dall'ora zero, le 21:22 qui in Italia, e poi tutto è andato bene fino all'accensione dei 9 motori Merlin e poi del secondo stadio che hanno portato, in poco più di 12 minuti, la capsula Dragon, con Doug Hurley e Bob Behnken a bordo, alla rotta finale per la Iss, che raggiungeranno dopo 19 ore dal lancio stesso.

Sono due esperti astronauti con alle spalle due viaggi ognuno con lo Space Shuttle, che è appunto l'ultimo mezzo Usa che ha portato astronauti nello spazio nel 2011. L'America torna nello spazio grazie a un mezzo americano, un bel ritorno.

Il lancio quindi non solo risolve il problema di portare astronauti in orbita bassa, 400 chilometri sono proprio pochi, ma apre di fatto una nuova era, quella in cui la storia della corsa allo spazio la scriveranno le imprese private, oltre alle agenzie statali. Oltre a SpaceX, che ha intascato un contratto di 2,6 miliardi di dollari per sei di questi trasporti di uomini, in agosto sarà il prossimo con quattro astronauti a bordo, c'è Boeing, che sicuramente di esperienza ne ha, anche se ha fallito la sua prima prova di attracco della capsula che ha sviluppato in proprio, ovviamente senza astronauti al primo tentativo.

Ma tornando a questo lancio in molti momenti è sembrato di vivere un film di fantascienza moderno: nessun comando nella navicella pulitissima, solo tre grandi schermi, nessuna cloche o altro ma tutto comandato da leggeri tocchi sugli schemi. Il razzo parte all'ora stabilita e già il rientro del primo stadio dopo qualche minuto è stupefacente: si stacca infatti il secondo stadio con la navicella Dragon mentre i il primo stadio inizia la caduta verso terra, ma si accendono i razzi ausiliari e per qualche minuto ne abbiamo due da seguire, uno va in alto verso la meta stabilita e l'altro cala dritto come un fuso a terra e arriva con una precisione millimetrica su di una piattaforma in mezzo al mare.