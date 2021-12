Con il dynamic discounting nuovo strumento per il finanziamento del circolante

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le aziende italiane hanno quasi 500 miliardi di euro di liquidità bloccata come crediti verso clienti cioè fatture che sono in attesa di incassare. L'Osservatorio Supply chain del Politecnico di Milano stima per il 2020 un valore in leggera flessione, ma pur sempre tra 450 e 490 miliardi, tre quarti dei quali rimangono “non serviti”: fatture per 330-370 miliardi bisogna quindi attendere i tempi di incasso che in media in Italia sono quasi di 80 giorni, con settori che toccano punte superiori ai 150...