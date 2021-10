Con eBay si scelgono gli pneumatici e anche dove farseli montare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il cambio gomme invernale che si avvicina, eBay lancia un utile servizio per tutti gli automobilisti. Sul sito di e-commerce, accedendo a questo link, è infatti è possibile scegliere il modello di pneumatico adatto alle proprie esigenze e anche dove farselo montare. Il procedimento è molto semplice: una volta scelto il treno di gomme, vengono anche visualizzati i centri di installazione più vicini al proprio domicilio, con tanto di costo di per questa operazione. Una volta scelto il centro di montaggio si può procedere al pagamento che comprende sia il costo degli pneumatici sia quello dell'installazione, ma in due voci separate. Gli pneumatici scelti vengono inviati direttamente all'installatore che una volta ricevuti, avvisa l'utente via mail. A questo punto, non resta che contattare telefonicamente il centro per fissare l'appuntamento per il cambio gomme. Il giorno prescelto, ci si dovrà solo ricordare di avere con sé il numero d'ordine che sarà verificato dall'installare prima di procedere con il montaggio degli pneumatici.