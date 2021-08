Con Elio D'Anna a Mykonos. Dove la vacanza inizia decidendo cosa non portare in valigia

4' di lettura

Quando le vedo arrivare sui tacchi e osservo il loro incedere sicuro per i primi due metri di strada, dico “non ci siamo”. Siamo a Mykonos e devo ammettere che quelle splendide creature dal passo di fenicottero, in equilibrio precario sui gradini di una vecchia stradina greca, si pentono subito, si tolgono il sandalo- stiletto e proseguono a piedi nudi. Molto più chic. A Mykonos il dress code sembra semplice, ma non lo è, perché saper scegliere e indossare quel mix di tessuti naturali, effetto usato anche se nuovi, come se vestissimo così tutti i giorni, come se passassimo qui tutto l'anno, è un virtuosismo di pochi.

Un ritratto di Elio D’Anna.

Trascorrere una vacanza sull'isola (per me) più bella delle Cicladi, diversa da ogni altra, inizia così, pensando a cosa non portare in valigia. E se poi non vogliamo neppure portare le valigie e preferiamo iniziare la vacanza rinnovando il guardaroba, andiamo dritti da Al Giga, solo designer greci per uomo e donna, solo colori bianco, nero e sfumature di écru. Per l'azzurro, il blu, il viola, il verde mi tuffo nelle acque del mare, per il giallo, l'arancione e il rosso aspetto il tramonto, e per il rosa c'è l'alba dopo una lunghissima festa insieme ai migliori dj europei.

Loading...

Sono arrivato a Mykonos nella seconda fase della mia vita, quella legata al mondo dell'arte. Prima, nella fase hippy, quando ho vinto una borsa di studio a 16 anni, quando a 17 ho lasciato casa, quando sono diventato musicista, polistrumentista, compositore, e quando suonavo in tutto il mondo, ero appunto altrove. Poi a 27 anni, cioè nove anni fa, ho trasformato la mia società musicale in una società di PR, House of Luxury, che a sua volta ha dato origine a HOFA, House of Fine Art, una delle prime 15 gallerie al mondo, 100mila follower, artisti come Jeff Koons, Banksy, Damien Hirst e insieme a loro un'altra trentina di nomi in esclusiva. Abbiamo esordito in una piccola galleria che, all'epoca, ci costava 30mila sterline l'anno di affitto. Oggi siamo in Berkeley Square, spese decisamente più alte. Solo per dare una coordinata in più, al numero 17 di questa piazza è nata il 21 aprile 1926 la Regina Elisabetta: era a casa del nonno, il Conte di Strathmore e Kinghorne. Avrei potuto fermarmi qui, ma con il mio carattere è difficile, e allora nel 2018, insieme a mia moglie, ho lanciato Artcels, dedicata ai giovani collezionisti che vogliono investire nel mercato dell'arte. Quota base da 450 sterline, pacchetto minimo di azioni per partecipare all'acquisto di una compilation di artisti da 1 milione di sterline, HOFA rivende e distribuisce gli utili agli investitori.