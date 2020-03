«Con emergenza coronavirus sicurezza delle reti ancora più importante» L'intervista al presidente del Copasir, Raffaele Volpi di Simona Rossitto

Il presidente del Copasir, Raffaele Volpi

«Nella situazione di emergenza che stiamo vivendo per il coronavirus, emerge ancora di più l'importanza delle reti e del 5G che vanno inquadrati in un'ottica di sicurezza nazionale». E, «una volta normalizzata la situazione, è il momento di avere al più presto un indirizzo politico, è il momento della responsabilità, il decisore faccia il decisore». Lo afferma, in un'intervista a DigitEconomy.24, il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, che sottolinea come, alla base della relazione del Comitato che ritiene in gran parte fondate le preoccupazioni sull'ingresso delle aziende cinesi nelle attività di installazione, configurazione e mantenimento delle infrastrutture delle reti 5G, ci siano «evidenze chiare», «atti secretati». Inoltre, aggiunge Volpi, «questo non è il mio pensiero, è il pensiero di tutto il comitato, all'unanimità». Volpi risponde anche sul concetto di sicurezza nazionale, che secondo quanto dichiarato a DigitEconomy.24 dal direttore generale del Dis, Gennaro Vecchione, vale per gli asset strategici e non va dilatato all'estremo. «Il concetto di sicurezza nazionale – afferma il presidente del Copasir - non è interpretabile, è la sicurezza nazionale, non si tratta di dilatare o non dilatare, e non si tratta di avere pregiudizi nei confronti dei cinesi. Inoltre tutte le infrastrutture, dalle reti alle antenne, sono legate a un dato di sicurezza nazionale». In sostanza siamo di fronte a questioni e problemi nuovi e, quindi, «occorre stare nella posizione di maggior cautela».

Presidente Volpi, il 2020 è un anno cruciale per lo sviluppo del 5G anche per l'acuirsi dell'epidemia di coronavirus che richiederà reti sempre più performanti per gestire nuove modalità di lavoro. Come si posiziona l'Italia? Rischia di essere schiacciata nella competizione globale?

Nell'attuale situazione di emergenza che stiamo vivendo emerge ancora di più l'importanza delle reti e del 5G che vanno inquadrati in un'ottica di sicurezza nazionale. Il settore del 5G, come altri settori, non si può spiegare solo con dati economici, stiamo vivendo un momento in cui c'è un profondo rimescolamento delle carte a livello mondiale, già la Cina che stiamo vivendo in questi giorni è una Cina diversa da quella di un mese fa. Noi dobbiamo sapere da che parte stare, ci sono questioni importanti come il 5G , gli F35, la partecipazione corretta e continuativa nella Nato che si ascrivono all'interno di una scelta geopolitica. Non c'è solo l'obiettivo importante di dover realizzare le reti, siamo anche di fronte a una scelta di campo più ampia. Anche dal punto di vista meramente economico, l'idea che l'infrastrutturazione nazionale col 5G costi tanto non corrisponde alla realtà; costa circa 600 milioni, come abbiamo evidenziato nel nostro rapporto. Inoltre si parla di gap tecnologico. Si dice che le aziende cinesi siano più avanti, ma il divario è riducibile in uno spazio temporale di 6-7 mesi, un anno massimo. Noi per una manciata di centinaia di milioni e gap riducibili in pochi mesi siamo sicuri che vogliamo scegliere situazioni che secondo noi presentano ambiguità? Io penso che in questo momento l'ancoraggio euratlantico sia imprescindibile e che dobbiamo metterci in condizioni di avere una posizione contrattuale.

A breve l'Italia deve recepire il piano Ue sul 5G. E' un piano sufficiente a garantire la sicurezza?

Il piano della Ue sul 5G è molto ampio, generico, se vogliamo, noi dobbiamo guardare alle nostre esigenze. A livello europeo il 5G può essere un'opportunità per far capire che il Vecchio Continente è una potenza mondiale, ragionando almeno una volta su un'infrastruttura strategica. L'Europa deve essere protagonista. E' evidente che se non si riuscirà a trovare convergenza nemmeno su questioni strategiche, come il 5G, che riguarderanno i prossimi 30 anni, sarà difficile dire che noi siamo e agiamo come Europa. Serve la politica, questo è il dato che manca da troppi anni, e la politica è fatta di decisioni, la politica non è asettica.

Huawei e Zte hanno chiesto di essere risentiti in tema di 5G, ma lei ha già dichiarato che il Copasir non li audira' di nuovo anche perché ci sono evidenze chiare. Ci può spiegare meglio?

E' bene chiarire che noi del Copasir non siamo una commissione ordinaria. Noi abbiamo condotto un'indagine conoscitiva che si è conclusa a dicembre. Non abbiamo bisogno di risentirli, non è per recare loro offesa, ma perché abbiamo concluso e consegnato la nostra relazione. Il Copasir inoltre ha un rapporto fiduciario col Parlamento. Quando il Comitato si esprime in un certo modo, cioè, il Parlamento si deve fidare. Non posso dire perché, ci sono evidenze. Ci sono documenti secretati. A decidere è poi il presidente del Consiglio che ha gli strumenti per verificare le evidenze. Il decisore politico è lui, non è il Dis, non sono i servizi, non siamo noi. Adesso, ancor più con gli strumenti di cui si ci è dotati come il golden power e il perimetro di sicurezza, il decisore è politico.

Nel rapporto, inoltre, è contenuta anche una questione di carattere economico riguardante una forma di aiuti di Stato per le aziende cinesi. Ci vorrebbe una presa di coscienza europea per verificare se vi sono forme di distorsioni del mercato. In più bisogna chiedersi se è vero o no che le aziende cinesi hanno l'obbligo di trasmettere informazioni al governo in caso di richiesta. Loro dicono di no, ma sappiamo tutti che è così.