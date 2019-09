Con Erbamat gli spumanti Franciacorta scommettono su un vitigno dimenticato

Soggiorno tra le vigne nel benessere: l’Albareta in Franciacorta Photogallery16 foto Visualizza

«Un lavoro lungo - aggiunge Paladin - i cui primi risultati stanno ora convincendo anche le cantine di maggiori dimensioni della nostra Docg che all’inizio sembravano scettiche. Solo nel 2017 stata effettuata la modifica del disciplinare del Franciacorta Docg che autorizza l’utilizzo di uve Ermabat fino a un 10% del totale».

GUARDA IL VIDEO - Kitchen duel - Terza Puntata

Ma il lavoro svolto prima in campo e poi in cantina è solo una parte di un progetto alla base del quale ci sono importanti considerazioni strategiche. «Una delle chiavi alla base del progetto Erbamat – spiega il docente di Viticoltura ed Enologia dell’Università Statale di Milano, Leonardo Valenti che ha coordinato i lavori – è soprattutto di marketing. La Franciacorta ha infatti bisogno di una leva di tipicità. I nostri spumanti sono infatti prodotti da un uvaggio di Pinot nero e Chardonnay (con qualche aggiunta di Pinot bianco) che è molto diffuso in tante altre aree sia in Italia (Trento Doc, Oltrepo pavese) che nel mondo (Champagne su tutti)».

Vendemmia d'artista, il progetto dell' artista Shirin Neshat Photogallery14 foto Visualizza

Il docente, inoltre, precisa che «in secondo luogo utilizziamo un metodo di spumantizzazione, il Metodo classico, che allo stesso modo è adottato da tanti altri produttori. Il legame con il territorio, con la Franciacorta dipende quindi dai soli suoli, occorreva qualche altro elemento che legasse i nostri spumanti al territorio d’origine».

Dalle ricerche è emerso che di Erbamat in Franciacorta si parla da secoli visto che espliciti riferimenti sono stati rinvenuti negli scritti di Agostino Gallo del 1564 tutti elementi che amplificano le possibilità di «raccontare il prodotto» ai consumatori.